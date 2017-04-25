警方搜索谷阿莫住處 查扣6電影影評
2017-04-25 15:38
〔記者徐聖倫／新北報導〕知名Youtuber「谷阿莫」專以詼諧手法在短短幾分鐘講完1部電影甚至影集，讓他有不少支持者，但有3家影視公司控告谷阿莫侵權，19日遭保二總隊刑警大隊偵一隊至谷阿莫住處搜索，查扣總共6部相關影評影片。
警方表示，包含「又水整合設計」、「得利影視」、「科科電速（KKTV）」等3家影視公司，控告谷阿莫擅用6部電影包括「哆啦A夢 - 伴我同行」、「哆啦A夢 - 大雄的宇宙英雄記」、「腦漿炸裂少女」、「模仿遊戲」、「W兩個世界」等，而這3家公司皆表示，谷阿莫影片未取得授權，且影評降低民眾觀看意願，因而提告。
警方調查，現年31歲本名仲惟鼎的谷阿莫3年前開始製作各國電影、影集影評，擷取3至5分鐘電影、影集片段放上Youtube，以「X分鐘看完XXX」詼諧、逗趣旁白製作3至7分鐘不等影片，每部影片都有數十萬點閱人次，在網路上非常紅。
谷阿莫供稱，全片內容他不可能通篇使用，僅剪輯約100分之1的畫面，自認屬合理使用範圍，但谷阿莫影片來源皆是網路盜版非法影片，加上他有與Youtube簽約合作，利用這些影片營利，已違反著作權法，警方將其函送法辦。
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