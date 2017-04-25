醉睡超商門口 勞力士錶被拔走渾然不覺

2017-04-25 15:23

〔記者張文川／台北報導〕吳姓男子去年9月到北市信義區夜店消費，凌晨2點酒醉離開，走到附近一家超商不勝酒力，坐臥超商門外呼呼大睡，有竊盜前科的49歲男子周杰騎單車經過，見有機可乘，靠近拔掉吳男手腕配戴的勞力士名錶，還摸走他皮夾，到附近3家店家盜刷信用卡獲利6000多元。

吳男渾然不覺遭「撿屍」洗劫，清晨醒來才驚覺；台北地院依竊盜、偽造文書罪併判周男6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，吳男皮夾裡有現金2000多元，除了證件，還有1張信用卡、3張金融卡，周男行竊得手後，同日凌晨3點多隨即持吳男的信用卡，冒名簽字刷卡消費，在屈臣氏刷卡消費4200多元，到頂好超市刷卡購物600多元，又到新東陽門市買肉鬆1300多元，觸犯3次偽造私文書罪。

法官調查，周男曾經是厨師，但小手不乾淨，有2次竊盜犯行，各被判刑5月、6月，卻又在5年內再犯，考量犯後賠償吳男20萬元達成和解，態度尚可，判處可易科罰金之刑。