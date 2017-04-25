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谷阿莫辯沒侵犯著作權 保二警方出面打臉

2017-04-25  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕屢次剪裁電影精華、加入自己旁白的網路紅人谷阿莫，最近被片商提告侵權，保二警方已報請北檢指揮，於19日對谷的公司進行搜索。谷阿莫對此拍攝影片回應，他認為自己是合理使用影片素材，並沒有侵犯著作權，但保二警方出面打臉，直指他有使用非公開內容，不符合著作權法的規定。

谷阿莫在自清影片裡強調，在網路上合理著作權使用原則，只要符合評論、研究、解說、教學或新聞報導，就可在未經授權同意下，使用在網路上公開的他人著作內容。而且他僅採用1/10到1/100的原著作內容，應該不會讓人覺得看完他的影片就看完原作，更何快他也沒向觀眾收取費用。

據《聯合報》報導，保二警方指出，谷阿莫所製作的影片涉及惡搞電影，根本不是教學、研究、報導、評論等正當目的，而且「只要不授權 ，就是不合理。」警方說，其實很多電影分析影片都有侵權的疑慮，但谷阿莫太高調，因此被片商提告。

保二警方認為，就算谷阿莫沒有向觀眾收費，但平台上植入無數的網路廣告，而且他又開設公司，真正的營利也許很可觀。不過警方又說，之前所發生的類似案例，在判決前可能就和解，除非片商真的執意告到底。

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  • 谷阿莫近來被KKTV和電影公司「又水整合」提告「侵權」。（圖擷自YouTube）

    谷阿莫近來被KKTV和電影公司「又水整合」提告「侵權」。（圖擷自YouTube）

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