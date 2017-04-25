後龍鎮代和雇主砍2公頃私有山林被起訴

2017-04-25 15:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮王姓鎮代遭指控，前年9月起受雇楊姓老翁，楊翁本身非通霄鎮白東里一處山坡地地主，又未經遠親同意，欲砍伐廣達2公頃的相思樹及其他樹種，苗栗檢方今天依違反水土保持法，將兩人提起公訴。

苗栗檢警調查，楊姓家族在通霄鎮白東里持有大片山坡地，來台的祖墳也蓋在山坡地內，後代子孫去年清明節返鄉掃墓，赫然發現祖墳周邊大片相思樹木被不明人士砍伐，而報警處理。

警方調查，楊姓老翁涉嫌雇用王姓鎮代前往砍伐，王供稱，事先問過彭姓佃農，稱土地是楊家持有，才誤以為楊翁也是地主之一。楊翁則稱並未有該處任何土地所有權狀。

承辦檢察官去年10月兩度前往會勘現場，現地僅存灌叢和雜草，樹木幾乎被砍伐殆盡，數量難以估計，僅透過地政單位估算出砍伐面積廣達2公頃。

苗栗檢方認為王身為民代，富有社會經驗，自應知砍伐大面積山林，應要求楊翁提供權狀，兩人有犯意聯絡，因而依違反水土保持法起訴。