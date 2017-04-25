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竊賊跑不到200公尺被逮 霸氣半馬警：小菜一碟

2017-04-25  15:12

〔記者許國楨／台中報導〕羅姓水電工侵入商家偷了老板內有2千多元現金的皮包被發現逃逸，經常參加各種半馬路跑活動的警員李煥塘直擊立刻沿後追捕，羅嫌原以為跑進巷弄內亂竄可以逃過一劫，未料跑不到200公尺就在準備翻牆兔脫之際被李員一把拉下制伏時，李員霸氣對羅嫌說:「小菜一碟連熱身都不夠，跑輸你那多沒面子」。

任職第二分局永興派出所的李員，平時就有運動的習慣並經常參加各種路跑活動，上週六傍晚正趕著執行交通崗勤務，途中騎經崇德路、北興街口時，發現手裡抱著包包的45歲羅嫌在路邊狂奔，正準備上前了解時，另名男子也從店內衝出大喊「竊賊」，李員警覺方才的羅嫌原來是小偷立刻驅車追上。

但羅嫌非常狡猾隨即從北興街竄入進化北路巷弄內，讓騎車追捕的李員受到重重阻礙，當下豁出去將機車放一邊開始拔腿急追，羅嫌被緊追在後的李員跑步速度嚇了一跳，眼見不妙正要跳上圍牆脫逃時，被李員一個箭步將他拉下牆邊壓制在花圃草叢中，呼叫支援帶返所偵辦。

位於崇德路上的岡山羊肉爐鍾姓老闆表示，稍早因有急事外出一下，返回店內時突然撞見羅嫌手中拿著他內有2千多元現金的皮包，羅嫌見事跡敗露拔退就跑他也立刻追上，幸好遇到行經的員警直擊將人追捕到案。

從事水電工的羅嫌供稱，因最近工作量銳減缺錢才鋌而走險，原以為已擺脫店家老闆，卻跑不贏半馬警察，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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  • 經常參加各種半馬路跑活動的警員李煥塘。（記者許國楨翻攝）

    經常參加各種半馬路跑活動的警員李煥塘。（記者許國楨翻攝）

  • 羅嫌跑不到200公尺就在準備翻牆兔脫之際被李員一把拉下制伏。（記者許國楨翻攝）

    羅嫌跑不到200公尺就在準備翻牆兔脫之際被李員一把拉下制伏。（記者許國楨翻攝）

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