| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大統長基假油案沒收頂新近8億元 另罰800萬
 首頁 > 社會

雄檢自拍微電影「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」

2017-04-25  15:51

〔記者黃建華／高雄報導〕為讓大眾對司法工作有更深入的瞭解，高雄地檢署首次動員（主任）檢察官、書記官、法警、法醫師、司機及司法警察自編、自演拍微電影，今（25）日舉行「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」微電影發表會，以詼諧劇情，凸顯實務上民眾濫訴，連檢察官也要告，還嗆「你要和我對幹膩」的情節融入，相當經典，以及「一例一休」上路，司機把檢察官丟包等劇情，讓民眾瞭解檢察官日常工作甘苦內容。

以高雄地檢署偵查組檢察官為例，平均每人每月新收案件80至90件，除例行性開庭、調查證據、結案外，尚須輪值內勤（含司法警察移送、司法警察聲請法院核發拘票、搜索票之審核、追查毒品上手等）、外勤相驗及解剖，例如：偵辦高雄大氣爆、雄三飛彈等社會重大矚目案件，往往動員數十、數百人力，不分平、假日、白天、黑夜、颱風天，卯足全力，只為儘早查明真相。

全劇以檢察官日常工作內容為基調，結合雄檢近期指揮司法警察偵辦運毒走私案件的場景，並以菜價上揚，民眾濫訴，不但要告高雄市長陳菊，還誤把日本影星大澤隆夫誤認台南市市長賴清德去拍片，要告賴瀆職，檢察官告知認錯人，告發人還嗆「你是要和我對幹膩」，揚言連檢察官一起告，以及「一例一休」上路，外勤檢察官相驗屍體被司機「丟包」等橋段編入劇情，突顯實務上檢察官面臨濫訴之窘況，同時反應檢察機關後勤資源不足困境。

有關高雄地檢署「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」微電影請上：高雄地檢署全球資訊網首頁

廣告
  • 雄檢自拍微電影「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」，希望讓外界更了解檢察官的工作內容。（記者黃建華翻攝）

    雄檢自拍微電影「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」，希望讓外界更了解檢察官的工作內容。（記者黃建華翻攝）

  • 微電影將民眾在氣爆發生後控告高雄市政府的情節編入影片。（記者黃建華翻攝）

    微電影將民眾在氣爆發生後控告高雄市政府的情節編入影片。（記者黃建華翻攝）

  • 檢方告知警察，法院已核准搜索票。（記者黃建華翻攝）

    檢方告知警察，法院已核准搜索票。（記者黃建華翻攝）

  • 外勤檢察官經常要前往驗屍，透過法醫和屍體微物跡證的「對話」，尋求案情真相。（記者黃建華翻攝）

    外勤檢察官經常要前往驗屍，透過法醫和屍體微物跡證的「對話」，尋求案情真相。（記者黃建華翻攝）

  • 檢察官和法醫前往相驗屍體。（記者黃建華翻攝）

    檢察官和法醫前往相驗屍體。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：雄檢自拍微電影「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.