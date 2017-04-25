雄檢自拍微電影「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」
2017-04-25 15:51
〔記者黃建華／高雄報導〕為讓大眾對司法工作有更深入的瞭解，高雄地檢署首次動員（主任）檢察官、書記官、法警、法醫師、司機及司法警察自編、自演拍微電影，今（25）日舉行「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」微電影發表會，以詼諧劇情，凸顯實務上民眾濫訴，連檢察官也要告，還嗆「你要和我對幹膩」的情節融入，相當經典，以及「一例一休」上路，司機把檢察官丟包等劇情，讓民眾瞭解檢察官日常工作甘苦內容。
以高雄地檢署偵查組檢察官為例，平均每人每月新收案件80至90件，除例行性開庭、調查證據、結案外，尚須輪值內勤（含司法警察移送、司法警察聲請法院核發拘票、搜索票之審核、追查毒品上手等）、外勤相驗及解剖，例如：偵辦高雄大氣爆、雄三飛彈等社會重大矚目案件，往往動員數十、數百人力，不分平、假日、白天、黑夜、颱風天，卯足全力，只為儘早查明真相。
全劇以檢察官日常工作內容為基調，結合雄檢近期指揮司法警察偵辦運毒走私案件的場景，並以菜價上揚，民眾濫訴，不但要告高雄市長陳菊，還誤把日本影星大澤隆夫誤認台南市市長賴清德去拍片，要告賴瀆職，檢察官告知認錯人，告發人還嗆「你是要和我對幹膩」，揚言連檢察官一起告，以及「一例一休」上路，外勤檢察官相驗屍體被司機「丟包」等橋段編入劇情，突顯實務上檢察官面臨濫訴之窘況，同時反應檢察機關後勤資源不足困境。
有關高雄地檢署「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」微電影請上：高雄地檢署全球資訊網首頁。
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