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反對拆寺開路 通法寺信眾上街抗議

2017-04-25  15:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕仁武區通法寺範圍內被劃上3條都市計畫道路，高市府今天召開公聽會，寺方與信眾反拆寺開路，因此走上街頭抗議，當面質疑官員是為了建商才加速開發，要求停止開闢，以免寺廟形同「開膛剖肚」，但雙方沒有共識。

工務局新工處總工程司蘇祐立指出，有關仁和南街27巷道路打通工程，內政部已於103年做成決議，通法寺西北側都計道路維持不變，因而沒有調整道路並展開工程作業，預計2年完成。

新工處今天在仁武區公所舉辦該道路開闢公聽會，數百名信眾先在通法寺集結，隨後由住持惶智法師帶領，手持反對開闢標語、布條，步行到區公所參加公聽會，立委林岱樺、市議員林宛蓉前往聲援。

惶智法師指出，通法寺於49年成立並取得合法寺院證明，前高縣府在寺方不知情下，於寺地範圍劃上3條都計道路，經寺方向內政部營建署陳情，該案還在通盤檢討中，高市府卻想暗度陳倉徵地開路。

惶智說，該條道路開通後沒有連結幹道，只是在寺廟繞了一圈回到原點，高市都發局曾對兩側所有權人進行4次問卷調查，有8成反對開闢，高市有許多完成徵收的道路用地，在財源艱困下卻選了只對寺旁建商有利的道路開闢，「為誰而開？」令人費解。

林岱樺表示，通法寺成立後寺地不增也不減，卻選擇以切割寺產方式，從寺廟中間開闢道路，這樣規劃實屬不當。

仁和南街27巷道路打通工程全長52公尺，將開闢為8米寬道路。新工處委託的顧問公司指出，先開通仁和南街27巷有利周遭其它都計道路開闢，帶動地方發展，居民也不用繞路而行。

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  • 通法寺被劃上3條都計道路。（記者洪臣宏攝）

    通法寺被劃上3條都計道路。（記者洪臣宏攝）

  • 通法寺住持惶智法師（前中）帶領信眾走上街頭抗議拆寺開路。（記者洪臣宏攝）

    通法寺住持惶智法師（前中）帶領信眾走上街頭抗議拆寺開路。（記者洪臣宏攝）

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