擔心回家被家暴 10歲男童向警謊報住處
2017-04-25 15:17
〔記者王冠仁／台北報導〕年僅10歲的吳小弟日前與一名衣著破爛的賴姓街友（56歲）同行，在捷運西門站要搭乘捷運前往士林夜市，捷運人員直覺有異報警。警方到場關切，這才發現賴男是警方列管的街友，警方正在問清原委之際，吳小弟居然還對員警罵說「我要跟朋友出去玩不行嗎？」
警方將吳小弟帶回派出所，但他「人小鬼大」，不僅拒絕說出個資，甚至謊報住處，一下說自己住樹林、又改口說住淡水，不停誤導員警。員警好說歹說，準備飲料、點心與便當給他，他又改口說自己是孤兒，沒名字也不知爸媽是誰，還用三字經罵警察；員警對這名頑童打罵不得、束手無策，最後只好通報社工前來處理。
社工趕到派出所後，誘導吳小弟說出姓名，警方這才發現他來自台北市家庭暴力防治中心列管的高風險家庭，有被家暴紀錄。警方在與他學校老師聯繫後，才發現他本月16日從家中拿走父親的3千多元，隔天到校擔心父母找到學校而逃學翹家，跑到西門町閒晃，「巧遇」賴姓街友相約出遊。
員警發現吳小弟翹家的原因居然是曾被家暴，這才理解他不斷謊報住處，原來是怕被送回家中，紛紛對他感到同情。
警方說，最後吳小弟被社工帶走進行安置，並進一步追查趁亂跑離現場的賴姓街友有沒以非法手段誘拐吳小弟。
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