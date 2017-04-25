| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大統長基假油案沒收頂新近8億元 另罰800萬
 首頁 > 社會

擔心回家被家暴 10歲男童向警謊報住處

2017-04-25  15:17

〔記者王冠仁／台北報導〕年僅10歲的吳小弟日前與一名衣著破爛的賴姓街友（56歲）同行，在捷運西門站要搭乘捷運前往士林夜市，捷運人員直覺有異報警。警方到場關切，這才發現賴男是警方列管的街友，警方正在問清原委之際，吳小弟居然還對員警罵說「我要跟朋友出去玩不行嗎？」

警方將吳小弟帶回派出所，但他「人小鬼大」，不僅拒絕說出個資，甚至謊報住處，一下說自己住樹林、又改口說住淡水，不停誤導員警。員警好說歹說，準備飲料、點心與便當給他，他又改口說自己是孤兒，沒名字也不知爸媽是誰，還用三字經罵警察；員警對這名頑童打罵不得、束手無策，最後只好通報社工前來處理。

社工趕到派出所後，誘導吳小弟說出姓名，警方這才發現他來自台北市家庭暴力防治中心列管的高風險家庭，有被家暴紀錄。警方在與他學校老師聯繫後，才發現他本月16日從家中拿走父親的3千多元，隔天到校擔心父母找到學校而逃學翹家，跑到西門町閒晃，「巧遇」賴姓街友相約出遊。

員警發現吳小弟翹家的原因居然是曾被家暴，這才理解他不斷謊報住處，原來是怕被送回家中，紛紛對他感到同情。

警方說，最後吳小弟被社工帶走進行安置，並進一步追查趁亂跑離現場的賴姓街友有沒以非法手段誘拐吳小弟。

廣告
  • 吳小弟被警方帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

    吳小弟被警方帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家暴 遊民 高風險家庭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：擔心回家被家暴 10歲男童向警謊報住處


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.