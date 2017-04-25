高雄騎士刁煙狂飆 藏毒稱「女兒送禮」

2017-04-25 14:43

［記者黃旭磊／高雄報導］騎士藏毒，刁煙從警方面前狂飆離去，落網時供稱是「女兒送的爸爸節禮物」。

左營博愛所長黃明泰今天表示，楊嫌（48歲）於23日中午於民族一路飆車，時速估計超過60公里，楊嫌從警網前飆速離去，因安全帽未扣環且超速遭攔查，警於置物箱內查獲玻璃球等吸食器、安非他命1包（0.38公克）、2罐（計6.67公克）。

楊嫌起初神態自若，見警方搜出毒品，哀求說，「我做膠帶的，晚班下班，拜託一下啦」，至於毒品是朋友的，向一名綽號「金剛」男子購買，包包則是「女兒爸爸節送的禮物」。

楊嫌拒絕供出「金剛」下落，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆