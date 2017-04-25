高雄騎士刁煙狂飆 藏毒稱「女兒送禮」
2017-04-25 14:43
［記者黃旭磊／高雄報導］騎士藏毒，刁煙從警方面前狂飆離去，落網時供稱是「女兒送的爸爸節禮物」。
左營博愛所長黃明泰今天表示，楊嫌（48歲）於23日中午於民族一路飆車，時速估計超過60公里，楊嫌從警網前飆速離去，因安全帽未扣環且超速遭攔查，警於置物箱內查獲玻璃球等吸食器、安非他命1包（0.38公克）、2罐（計6.67公克）。
楊嫌起初神態自若，見警方搜出毒品，哀求說，「我做膠帶的，晚班下班，拜託一下啦」，至於毒品是朋友的，向一名綽號「金剛」男子購買，包包則是「女兒爸爸節送的禮物」。
楊嫌拒絕供出「金剛」下落，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 大型柴油車裝濾煙器 最高補助15萬
- 獨家》傅崐萁選台北市長？ 送北市議員箭筍博好感
- 同性婚姻平權案 5/24公布釋憲結果
- 不再寄望美國回頭 日決重新推動TPP
- 菲國台人想家了！《通靈少女》紅到海外勾鄉情
- 4/25 各報重點新聞一覽
- NBA》魏少再刷大三元 難擋火箭聽牌
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 終結黨職併公職 連戰等將被追討溢領款
- 立院初審前瞻條例 週三逐條審查
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 南部中年失業找尋第二春 竟然是靠這一班...
- 曼谷直飛花蓮換客機 空軍同意助安全起降
- 前瞻恐引發財務壓力？ 高市財政局長：高雄準備好了
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 周湯豪爆汗超值錢 海賺數百萬
- 「殷胡會」、「尬一朗」 胡智為一次滿足?
- 女團成員直播公開電話號碼 無辜民眾電話慘被打爆
- MLB》台將初登板比一比 胡智為投出後援最佳表現
- 谷阿莫自圓沒侵權 陳沂酸台灣將淪「盜版島」
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- 台南環保局加強管制車輛污染 降低細懸浮微粒
- 4/25重要財經新聞一覽
- 《台北筆記》是專業經理人?還是兩岸密使?
- 潔西卡暌違1年再登台！7月獻甜嗓會台粉
- 籌長照財源 遺贈稅改累進稅率三讀通過
- 〈活動看板〉蔬食饗宴
- 八田與一堅持建設 嘉南荒漠變良田
- 媒體爆藍黨魁選情民調 王金平辦公室：並非事實
- 「無獨有偶」進駐基隆 可愛蛙偶貼近民眾
- 蛋價每斤跌3元 蛋雞場送驗自清
- 學者可技轉、持股 陳垣崇︰翁沒違法有誠信問題
- 中國用6招對付異議份子！ 郭文貴：最後就是暗殺
- 洪慈庸結婚 高潞．以用：我看臉書才知道
- 朱順一、邱順建及黃欽明今獲頒ERSO Award
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 9區授證 中市區區有守護隊達標
- 南韓反砲兵定位雷達 可確認北韓陣地
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄騎士刁煙狂飆 藏毒稱「女兒送禮」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分