| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北投女童割喉案開庭 兇手質問「誰在偽裝？」

2017-04-25  14:11

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院今審理北投女童割喉案，被告龔男在審理過程中口出狂言反問庭上，「為何只問我為什麼殺人？而不是問別人為什麼逼我殺人？」，另，對於庭上檢辯雙方爭論他究竟有無罹患「思覺失調症」一事，龔自認未罹有該疾病，再度反問「誰在偽裝？」；庭訊結束前，他也自求死刑，盼能一死。全案定下月9日上午10時宣判。

龔男開庭時提到，案發後雖被認定有精神疾病，但包括台北看守所相關人員皆能證實，他與身邊的同學、朋友（均指獄友）都能正常相處；審判長接著問，為何要殺害女童？此時的龔反問庭上，「為什麼大家都要問我為什麼殺人？而不是問其他人為什麼要逼我殺人？」

龔男也說，雖自認很平凡，但卻被逼著過不平凡的生活，同時否認外界一直指他「裝病、患有思覺失調症」，並反問在場合議庭3位法官、1位公訴檢察官與3位辯護律師，「誰在偽裝？」龔不解地說，為何台北看守所在他入所後要求就診精神科，並強迫吃藥。

龔今天審理過程數度強調，「自己很平凡，但很多話不方便向庭上表示」，最後則是求死，盼能獲判極刑。

蒞庭公訴檢察官認為，龔男自警詢、偵查至目前的審判階段，均無證據證明他有精神疾病問題，從開庭對答如流的情況就能證明，再度主張須對被告求處極刑，盼法官做出正確判決，維持社會正義。

龔男律師團則強調，龔男有思覺失調症、妄想症與病識感缺乏等症狀，形同身心障礙患者，不應判處極刑，而是令入相當處所，施以監護，希望法官給予被告一條活路。

廣告
  • 北投女童割喉案，兇嫌龔男（圖中）不認為自己罹患「思覺失調症」。（資料照，記者項程鎮攝）

    北投女童割喉案，兇嫌龔男（圖中）不認為自己罹患「思覺失調症」。（資料照，記者項程鎮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 割喉 北投女童割喉案 思覺失調症
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：北投女童割喉案開庭 兇手質問「誰在偽裝？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.