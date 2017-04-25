北投女童割喉案開庭 兇手質問「誰在偽裝？」

2017-04-25 14:11

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院今審理北投女童割喉案，被告龔男在審理過程中口出狂言反問庭上，「為何只問我為什麼殺人？而不是問別人為什麼逼我殺人？」，另，對於庭上檢辯雙方爭論他究竟有無罹患「思覺失調症」一事，龔自認未罹有該疾病，再度反問「誰在偽裝？」；庭訊結束前，他也自求死刑，盼能一死。全案定下月9日上午10時宣判。

龔男開庭時提到，案發後雖被認定有精神疾病，但包括台北看守所相關人員皆能證實，他與身邊的同學、朋友（均指獄友）都能正常相處；審判長接著問，為何要殺害女童？此時的龔反問庭上，「為什麼大家都要問我為什麼殺人？而不是問其他人為什麼要逼我殺人？」

龔男也說，雖自認很平凡，但卻被逼著過不平凡的生活，同時否認外界一直指他「裝病、患有思覺失調症」，並反問在場合議庭3位法官、1位公訴檢察官與3位辯護律師，「誰在偽裝？」龔不解地說，為何台北看守所在他入所後要求就診精神科，並強迫吃藥。

龔今天審理過程數度強調，「自己很平凡，但很多話不方便向庭上表示」，最後則是求死，盼能獲判極刑。

蒞庭公訴檢察官認為，龔男自警詢、偵查至目前的審判階段，均無證據證明他有精神疾病問題，從開庭對答如流的情況就能證明，再度主張須對被告求處極刑，盼法官做出正確判決，維持社會正義。

龔男律師團則強調，龔男有思覺失調症、妄想症與病識感缺乏等症狀，形同身心障礙患者，不應判處極刑，而是令入相當處所，施以監護，希望法官給予被告一條活路。