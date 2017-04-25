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中國漁船越界捕魚 5人遭扣押起訴

閩獅漁07605號越台灣海峽中線捕魚被捕，一度抗拒檢查，遭重罰及起訴。（資料照片）

2017-04-25  14:06

［記者楊政郡／台中報導］106年2月4日晚上，中國籍「閩獅漁07605」在跨台灣海峽越界拖網捕魚，海巡署第三海巡隊兩巡防艇發現後，以廣播、探照燈、鳴笛要登船檢查，該漁船竟以繩索懸放船尾、蛇行、又在船邊放置瓦斯桶，阻饒海巡隊員登船檢查，折騰1、2小時，重罰340萬元，經確認船方已繳納遣返出境，檢方將黃姓代理船長及船員5名中國籍男子依妨害公務起訴。

起訴書指出，「閩獅漁07605」在106年2月2日從中國某漁港出發捕魚，4日晚間擅自進入台灣海峽，繼續拖網捕魚，經海巡署第三海巡隊兩巡防艇發現，以廣播、探照燈、鳴笛要登船檢查，當晚10時許黃姓代理船長先蛇行逃避，跑不過之後，黃某又命傳員將數條繩索懸放在船尾，讓巡防艇一但太靠近，會有絞纜、翻船的危機，一再折騰阻擾海巡隊員登船執行檢查。

而巡防艇體機較大，找到空隙逼近，黃姓代理船長竟指揮船員持瓦斯桶，靠在船緣，一但隊員靠近想登船，企圖引爆或同歸於盡，所幸隊員動作快制伏，順利登船，將黃某等人員帶回海巡隊偵訊。

檢方認定這是妨害公務行為，將黃姓代理船長等5名中國籍船員，依妨害公務等罪起訴。

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  • 閩獅漁07605號越台灣海峽中線捕魚被捕，一度抗拒檢查，遭重罰及起訴。（資料照片）

    閩獅漁07605號越台灣海峽中線捕魚被捕，一度抗拒檢查，遭重罰及起訴。（資料照片）

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