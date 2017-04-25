警方查獲上萬顆壯陽毒品工廠 各種強度都有

警方查獲大量壯陽毒品、搖頭丸，多達上萬顆。（記者陳薏云攝）

2017-04-25 13:58

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市蘆洲區一名39歲邱姓男子，把自家住宅當毒品工廠，販賣疑含有毒品的壯陽藥，警方昨晚前往埋伏，趁邱嫌與客人交易完畢後入屋逮人，並在屋內查獲多達2公斤安非他命、9公斤神仙水以及上萬顆壯陽藥等大量毒品，警方破門時，邱嫌還全裸待在房內吸毒，面對警方詢問大量的壯陽毒品，邱嫌還狡辯：「全部都是我要用的！」

警方調查，邱嫌無前科，約兩年前開始在自家經營毒品工廠，進貨安非他命、K他命等毒品後，再以夾鏈袋分裝，邱嫌更自製神仙水、催情水等2、3級混和毒品，警方初步統計查獲毒品市價破百萬，種類多達20種以上。

邱嫌利用網路聊天室，以約砲開頭，趁機推銷毒品，並邀請對方到家裡一起吸毒狂歡，警方昨晚接獲線報前往埋伏，果真看見一28歲何姓男子入屋，直到早上6點，何男外出離去，警方見機不可失，立刻入屋內逮人。

警方入內後，印入眼簾的是上萬顆壯陽藥，更有分強度等級，上面標榜「一粒見效，增大增粗」，警方初步勘驗，部分壯陽藥含有毒品成分。其餘更查獲2公斤安非他命、700克K他命、上萬顆搖頭丸以及壯陽藥以及近9公斤神仙水。

警方在房間發現全身赤裸已經吸「ㄎㄧㄤ」的邱嫌，面對警方的詢問精神恍惚，直稱所有壯陽毒品都是自己要使用，讓警方直呼「太扯了吧」

邱嫌訊後坦承，自己販毒約2個多月，會趁毒品市價較低時，向大盤大量買進，等漲價後在賣出，平均一顆賣500元，警方訊後依毒品罪嫌移送法辦。

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