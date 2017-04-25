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毒鴛鴦毒藏衛生棉 鄰居罵賣毒真么壽

2017-04-25  13:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕溫姓男子、林姓女子身高約都只有150公分，這對毒鴛鴦今天上午在新北市板橋懷德街等待買家上門時，警方上前關切違規停車，溫男掏出證件時，不小心掉出小磅秤，員警發現毒鴛鴦隨身包內，竟有多片打開的衛生棉，一開赫見是毒品，警方將壓在地上的2人拉起時，還有鄰居說，毒蟲賣毒，甚至供應到校園裡太么壽，要警方們嚴辦毒販，今天將毒鴛鴦依法移送。

海山警分局文聖派出所24日下午4點30分在板橋區懷德街127巷1號前的超商取締違規停車，要求違停的46歲溫姓男子移車，並要求溫某拿出證件受檢，未料溫某一掏口袋中的證件時，卻掉出磅秤，引起員警注意，再從後座43歲林姓女子的袋子裡， 發現打開的衛生棉，坐在副駕駛座的林女想開門逃跑，一把被警方壓制在地，現場在衛生棉內起出7包安非他命、1小包海洛因等毒品。

警方緝毒全被民眾目睹，圍觀民眾說，最近這裡有不少毒蟲，甚至賣毒後還有在學的少年也涉入，希望警方深入追查。

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  • 海山警分局緝獲哈比人毒鴛鴦，將想逃逸的林女壓制在地，查獲安非他命、海洛因與磅秤等證據；並在衛生棉（行李廂上方）起出毒品。（記者吳仁捷攝）

    海山警分局緝獲哈比人毒鴛鴦，將想逃逸的林女壓制在地，查獲安非他命、海洛因與磅秤等證據；並在衛生棉（行李廂上方）起出毒品。（記者吳仁捷攝）

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