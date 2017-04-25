不舉掐死賣淫女吻屍 更審改判水電工14年
〔記者楊國文／台北報導〕基隆市水電工郭金運酒後買春到飯店性交易，但2小時始終不舉，中國來台陪酒賣淫練姓女子不耐，表明「你都不行了，不收你錢！」決定停止性交易，郭男惱羞成怒竟勒死練女，仍因無法勃起性侵未遂，改以親吻、猥褻遺體等方式解決性需要，一、二審均以強制性交未遂而故意殺人罪判他無期徒刑，高等法院更一審認定郭男並無殺人犯意等，改依「強制性交未遂而致人於死罪」判14年徒刑，污辱屍體部份判無罪。可上訴。
42歲的郭金運目前被羈押在基隆看守所，前年7月曾和強盜犯李怡慶等五人越獄不成，過程中造成管理員遭塑膠筷插脖捅腦，險些喪命。
判決指出，103年12月5日公司發餉，下午2時，郭男到基隆一家小吃店飲酒作樂，席間點了53歲的練姓女子和另名小姐坐檯，他黃湯下肚，竟伸手猛摳該小姐的臀部，暗示要帶出場性交易，該女認為他太變態，當場拒絕，郭男改為要帶練女出場，練女同意以2千元代價到附近的飯店性交易。
郭男當天傍晚6時帶練女到飯店，以假名登記休息2小時，但要嘿咻時，郭男始終無法勃起，他自認是酒喝多了所致，多次嘗試仍不舉，練女也從旁「幫忙」，兩人忙了約2個小時郭男卻無法勃起。
此時，飯店櫃檯通知飯店服務時間已到，郭男因性欲高漲，通知櫃檯要改成住宿。但郭男仍不舉，練女不願再虛耗下去，表示不收郭的性交易費用，轉身要離去，此舉惹惱郭男，硬拉她回床，接著將她強拖到床上猛掐她的脖子數分鐘，直到沒有反應才住手。郭男因仍不舉，改以親吻練女下體、猥褻屍體方法解快性衝動。案發後，檢警將郭男查獲到案。
郭男審理時辯稱，是因練女當時不願和他發生性行為，用手掐她的脖子是為了壓制她的抗拒行為，無意殺他，並稱不知她已死亡，但仍想性交，卻因仍不舉，才以親吻其胸部、撫摸下體等方式滿足性慾。高等法院審酌郭男多次表達悔意，維持一審刑度，判郭無期徒刑。
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