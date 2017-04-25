假釋犯搶超商得手7千多元 換吃牢飯7年3月

2017-04-25 13:41

〔記者黃建華／高雄報導〕曾因強盜案遭判刑9年的吳姓男子，假釋出獄不知悔改，去年6月間再度持刀佯裝買菸，強盜超商店員7千多元和一包香菸後逃逸，高雄地院一審依強盜罪判他有期徒刑7年3月。可上訴。

判決指出，吳姓男子因缺錢花用，於民國105年6月27日晚間8時45分許，將其所有之機車停放苓雅區一家便利商店對面，再持1把短刀（刀柄長約12公分、刀刃長約16公分、刀刃寬約5 公分）放在所著短褲右側口袋，走入便利商店，見店內僅有林姓店員1人，認機不可失，佯稱欲購買香菸，趁林姓店員從後方香菸櫃取出「七星牌」香菸1包放置櫃檯之際，吳即以右手取出短刀，舉向櫃檯內之林姓店員比畫，以此脅迫方式致林男不能抗拒，而從收銀機內取出7151元交予吳男，吳並逕取走香菸，得手後即騎機車離去，並隨手丟棄犯案用短刀。

吳男為掩人耳目，至高雄市苓雅區四維一路與河北路交岔路口附近，找尋不知情之黃姓友人，改由黃騎機車搭載吳至高雄市六合夜市花用得手贓款，吳並更換衣著，將犯案時之衣褲棄置於路旁垃圾桶內。經警調閱路口監視器錄影畫面，循線偵破吳男涉案。