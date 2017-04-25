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響應世界閱讀日 警大策畫「圖飛萌警」主題展

警大學生參加座談。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-25  13:35

〔記者王冠仁／台北報導〕為響應4月23日「世界閱讀日」，中央警察大學從昨天開始到5月5日，策畫「警大畢業季─圖飛萌警」主題展，並在警大圖書館舉行「教授課堂上沒有教的，圖書館為您準備」館藏主題書展、「閱讀・悅讀・越讀」海報、數位策展、「校友終身學習，圖書館終生服務」校友借書證團體申請活動。

警大昨由校長刁建生為活動揭幕，並請來美國AICI國際形象顧問協會台灣總會副會長蔡孟澐進行「職場穿搭藝術」專題演講。

刁校長致詞時說，期望本活動可以引領即將畢業的學生，在畢業前能善用警大圖書館館藏，蒐集畢業後與生活息息相關的資訊，進一步順利適應全新工作環境。

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  • 刁建生致詞。（記者王冠仁翻攝）

    刁建生致詞。（記者王冠仁翻攝）

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