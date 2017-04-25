東勢客家文化園區改建 劉姓男趁機偷電纜線

2017-04-25 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中東勢客家文化園區廣場，目前正進行改建工程，劉姓男子見有機可趁，竟光天化日前往偷剪電纜線準備變賣，被民眾發現報警逮捕，警方依竊盜罪移送。

東勢客家文化園區廣場目前正進行改建工程，工地內有舊電纜外露，家住附近的劉姓男子，因曾經在該工地擔任臨時工，知導電纜線並未通電，竟心生歹念，21日上午竟跑到工地以鐵鎚及老虎鉗等竊取電纜，準備拿到資源回收場變賣。

民眾發現其形跡可疑，立刻報警，東勢派出所員警趕到現場，劉男正拿著鐵鎚及老虎鉗在偷剪電纜，警方表示，劉嫌竊取的電纜線長60公尺，共80公斤，市值約6000元。

58歲劉嫌坦承犯案不諱，表示因沒錢生活才出此下策，建商可憐其處境，表示不願提告，惜劉嫌為竊盜現行犯，警方還是依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。