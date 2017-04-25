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東勢客家文化園區改建 劉姓男趁機偷電纜線

2017-04-25  13:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中東勢客家文化園區廣場，目前正進行改建工程，劉姓男子見有機可趁，竟光天化日前往偷剪電纜線準備變賣，被民眾發現報警逮捕，警方依竊盜罪移送。

東勢客家文化園區廣場目前正進行改建工程，工地內有舊電纜外露，家住附近的劉姓男子，因曾經在該工地擔任臨時工，知導電纜線並未通電，竟心生歹念，21日上午竟跑到工地以鐵鎚及老虎鉗等竊取電纜，準備拿到資源回收場變賣。

民眾發現其形跡可疑，立刻報警，東勢派出所員警趕到現場，劉男正拿著鐵鎚及老虎鉗在偷剪電纜，警方表示，劉嫌竊取的電纜線長60公尺，共80公斤，市值約6000元。

58歲劉嫌坦承犯案不諱，表示因沒錢生活才出此下策，建商可憐其處境，表示不願提告，惜劉嫌為竊盜現行犯，警方還是依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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  • 劉嫌因沒錢竟光天化日之下到東勢客家文化園區工地竊取電纜線準備變賣。（記者歐素美翻攝）

    劉嫌因沒錢竟光天化日之下到東勢客家文化園區工地竊取電纜線準備變賣。（記者歐素美翻攝）

  • 劉嫌騎自行車犯案。（記者歐素美翻攝）

    劉嫌騎自行車犯案。（記者歐素美翻攝）

  • 劉嫌竊取的電纜線。（記者歐素美翻攝）

    劉嫌竊取的電纜線。（記者歐素美翻攝）

  • 劉嫌竊取的電纜線，市價約6000元。（記者歐素美翻攝）

    劉嫌竊取的電纜線，市價約6000元。（記者歐素美翻攝）

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