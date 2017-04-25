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「愛的小手」體罰學童 補習班老師吃上傷害官司

2017-04-25  13:16

〔記者黃建華／高雄報導〕老師拿「愛的小手」管教學生，當心吃上傷害官司。

高雄一名25歲的補習班黃姓老師，去年11月14日晚間8點，在鳳山區的補習班內管教未成年的陳姓學童時，以「愛的小手」抽打陳童的手心、手背等多處造成瘀傷，家長帶陳童驗傷提告，高雄地檢署今將黃姓補教老師依為反兒少法、傷害等罪提起公訴。

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  • 老師拿「愛的小手」管教學生，當心吃上傷害官司。（資料照／記者黃建華攝）

    老師拿「愛的小手」管教學生，當心吃上傷害官司。（資料照／記者黃建華攝）

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