騎車上山玩到沒油怎麼辦？記得這招幫你解危

2017-04-25 13:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陸姓男子日前騎車前往茂林國家風景區遊玩，車子騎到半路沒油，山上也沒有加油站，陸男牽著機車站在路旁時，被巡邏員警發現上前關心，員警得知他沒油受困後，立即協助他將機車推回派出所，員警再從自用小客車抽了一點汽油，讓陸男順利下車加油返家。

警方指出，陸姓男子家住橋頭區，上週五前往多納部落遊玩時，因未注意機車的油量不足，在多納里高132線15公里處用光油受困路邊，員警巡邏經過該發現這個情況後，立即下車合力把車推到距離500公尺的派出所，再抽取自用小客車汽油，讓機車能順利啟動，順利化解一場風波。