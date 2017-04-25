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動漫乾爹熊抱、舌吻少女 被判10月

2017-04-25  13:06

〔記者項程鎮／台北報導〕台東陳姓男子擔任動漫畫營隊老師時，認識高中一年級女生小舒（化名），彼此互認乾爹和乾女兒，陳男趁小舒心情不佳藉機熊抱，還把舌頭伸進小舒嘴內濕吻，並要求實現夢境，陳男辯稱小舒想勒索他才誣告，最高法院不採陳男辯詞，依強制猥褻等罪判處10月徒刑確定。

判決指出，小舒參加動漫畫營隊認識陳男，101年2月22日晚上6點20分，小舒因和母親吵架跑到陳男租屋處訴苦，陳男趁機熊抱小舒親臉頰，接著對小舒口腔濕吻，小舒嚇得退後閃躲，陳男開始瞎掰說他曾夢到兩人躺在床上，要求小舒實現夢境，小舒拒絕，陳男乾脆抱起小舒硬拉到床上，再次熊抱和親臉頰，事後小舒向學校老師報告，全案才曝光。

庭訊時，陳男否認猥褻並指稱小舒曾在教室喝酒被他罵，才杜撰並挾怨報復，案發現場隔音不佳，如真有此事，小舒為何不大叫引人注意並報警，且案發隔月他還收到小舒感謝信，他懷疑小舒知道他領有政府的報酬才藉機索討金錢。

歷審都不採信陳男辯詞，認為他和小舒情同父女，卻利用小舒的信賴和獨處機會而強制猥褻，事後強辯、毫無悔意，依強制猥褻罪判刑10月確定。

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  • 示意圖。（資料照）

    示意圖。（資料照）

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標題：動漫乾爹熊抱、舌吻少女 被判10月


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