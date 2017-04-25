不甘2.7債權官司敗訴 持空氣槍討債被起訴

2017-04-25 13:06

〔記者黃建華／高雄報導〕44歲的蘇姓男子不滿其父親與蔡姓牙醫已故父親有一筆2億7千多萬元的債權官司敗訴，竟在去年10月19日持一把空氣槍潛入蔡姓牙醫診所的餐廳埋伏，伺機亮槍恫嚇蔡「處理債務」並以槍托毆打蔡姓牙醫頭部，兩人扭打時，槍反被蔡姓牙醫奪下並逃出報警，高雄地檢署偵結，將蘇男依恐嚇取財等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，蔡姓男子的父親與被害人蔡姓牙醫的父親為舊識（蔡父已在民國90年5月間過世），87年間蘇父與蔡父有一筆2億7千萬元的消費借貸關係，蔡父以台中大里多筆土地設定抵押給蘇父，但蔡父過世後，蔡的孩子以辦理「限制繼承」並提出確認抵押權不存在之訴訟，經最高法院台中分院判決抵押權不存在後，蘇男不服上訴，最高法院駁回上訴確定。

蘇男因官司敗訴心情不好，明知與蔡姓牙醫等第二代無債務關係，竟在去年10月19日上午9點持一把瓦斯空氣槍潛入蔡姓牙醫林園區的診所餐廳埋伏，伺機亮槍恫嚇蔡男，要求「處理債務」，蘇男並以槍托毆打蔡姓牙醫頭部，造成腦震盪，兩人扭打時，槍反被蔡姓牙醫奪下並逃出向林園消防分隊求救報警，指控蘇男涉嫌非法侵入住居、傷害、恐嚇，高雄地檢署近日偵結全案，將蘇男依恐嚇取財等罪嫌起訴。