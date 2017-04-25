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新莊福營派出所臨時廳舍今啟用

2017-04-25  12:58

〔記者曾健銘／新北報導〕因應人口數持續增長，以及帶給洽公民眾、值勤警員更舒適的空間，新莊警分局福營派出所位於新莊區福營路101號的舊址即將原址重建，全新5樓廳舍將在明年底完工，但重建期間派出所不打烊，日前臨時廳舍已搬至新莊區後港一路183號，今日新莊警分局特別舉行啟用典禮，繼續為民眾服務。

新莊警分局表示，臨時廳舍在本月20日已搬遷到後港一路，該址雖僅提供同仁過渡時期使用，但廳舍經2個月的內部裝修後已變得乾淨、明亮，今日啟用典禮後讓許多洽公民眾都耳目一新，驚呼：「比舊的還舒服！」

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  • 新莊警分局福營派出所臨時廳舍今舉辦啟用典禮，多位地方人士到場觀禮。（記者曾健銘翻攝）

    新莊警分局福營派出所臨時廳舍今舉辦啟用典禮，多位地方人士到場觀禮。（記者曾健銘翻攝）

  • 新莊警分局福營派出所暫時廳舍外觀。（記者曾健銘翻攝）

    新莊警分局福營派出所暫時廳舍外觀。（記者曾健銘翻攝）

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