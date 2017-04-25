毒蟲通緝犯大搖大擺逃出台北地檢署 判刑4月
〔記者張文川／台北報導〕38歲毒品通緝犯張躍耀，去年10月被逮移送台北地檢署，在北檢候訊區域等待時，趁法警不注意，一閃身就走出未關閉的中控門，大搖大擺走出台北地院檢署門口，搭計程車順利脫逃，高姓女友接應他逃亡10天，2人吵架分手後，雙雙落網；台北地院今依脫逃罪判張男4月有期徒刑，藏匿脫逃人犯罪判高女拘役50天。
北檢當班的2男1女3位法警，涉過失使人犯脫逃罪，北檢去年12月底偵結，將3人處分緩起訴，緩起訴條件是寫悔過書，並繳交緩起訴處分金各1萬至2萬元。
判決指出，已被通緝半年的張男於去年10月13日被北市保安大隊路檢逮獲，並查獲海洛因毒品，移送北檢，檢方向法院聲請觀察勒戒獲准後，張男在候審區域等待檢身、解送；當時排隊候檢的人犯較多，張姓法警未注意中控門未關閉，也沒留意候訊區域的人員進出，另名張姓法警與林姓女法警也沒注意控管人員出入和候檢人犯的動態。
張男見有機可乘，一轉身就走出中控門，離開候訊區，上樓神色從容、大搖大擺地穿越一樓法警室，直接走出博愛路北檢門口，小跑步攔搭小黃逃脫成功。執勤法警發現時為時已晚，張男早已消失無蹤。
張男在公館站轉搭捷運，再搭小黃至木柵老泉街找女友，高女安排他暫住空屋和不知情的2位朋友家，還曾露宿小公園，一度想安排友人載他去台東躲避，但因張男毒癮發作而作罷。逃亡9天之後，張男和高女吵架而分開，警方10月22日晚間先逮捕高女，23日中午在木柵空屋捕獲張男。
法院勘驗監視畫面，發現張男在法院裁准後，排隊等待檢察官人別訊問，前面還有2名嫌犯正在等候檢身，他東張西望一陣子，見只有一名法警在看顧候訊室，其他法警也正忙於檢查，遂起意逃跑。
2人認罪，法院認為張男為逃避法律制裁而恣意脫逃，危害警政戒護管理，嚴重破壞社會秩序，判刑4月，高女明知張男是逃犯仍予藏匿，增加追緝難度，但考量她是為了男友而犯案，惡性尚非重大，判處拘役50天。皆可易科罰金，可上訴。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 農會代表遭狙殺斷臂亡 警︰像報復老千
- 谷阿莫被控侵權已遭搜索 北檢分案偵辦
- 毒蟲通緝犯大搖大擺逃出台北地檢署 判刑4月
- 北投女童割喉案 高院定5月9日宣判
- 法袍與白袍對話 雄檢與市立聯合醫院辦見習計畫
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 台大申請入學 武陵、復旦出五冠王
- 看不出62歲！《楚留香》蘇蓉蓉完美體態超凍齡
- 張景森怒批毛治國 「留下政績讓新政府很頭痛」
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 邰智源養出四冠王 學霸星二代還有他們
- 國中生嚼檳榔率近3年遞增 苑裡衛生所辦活動說不
- 花蓮人借書 言情小說進排行榜
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 龍源國小 打造茶藝小棧
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 神岡雞蛋、馬鈴薯入菜 愛心辦桌
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- 全國漁會改選 民進黨可望拿下理事長
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 「包大人」有解！用過的臭尿布也可回收再生
- 《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 戲中早就藏玄機
- 反掩埋場陳情 龍崎人行腳抵府會
- 郝、吳選上黨主席 張亞中：國民黨基層會分裂
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 核一補助金遽減 北海岸居民串聯五月圍廠
- 北市海砂屋更新案觸礁「內湖合家歡」爆停工
- 草屯富林路拓寬 10戶抗議拆屋
- 雲縣停徵水井規費 估減收3.3億
- 「歐付寶」和「支付寶」商標爭議案和解 歐付寶英文改為O'Pay
- （影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- NBA》字母哥砍30分無用 暴龍大勝公鹿聽牌
- 普萊德第一季每股獲利1.05元
- Amazon與外貿協會 合辦賣家高峰會
- 網路直播夜探「鬼屋」拚點閱 他的後果是…
- 〈生活停看聽〉看漫畫 元氣滿滿
- 春陽號不捕魚 二手書店傳書香
- 籌長照財源 遺贈稅改累進稅率三讀通過
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 不再寄望美國回頭 日決重新推動TPP
- 美股揚升 那斯達克再創歷史新高
標題：毒蟲通緝犯大搖大擺逃出台北地檢署 判刑4月
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email