毒蟲通緝犯大搖大擺逃出台北地檢署 判刑4月

2017-04-25 12:53

〔記者張文川／台北報導〕38歲毒品通緝犯張躍耀，去年10月被逮移送台北地檢署，在北檢候訊區域等待時，趁法警不注意，一閃身就走出未關閉的中控門，大搖大擺走出台北地院檢署門口，搭計程車順利脫逃，高姓女友接應他逃亡10天，2人吵架分手後，雙雙落網；台北地院今依脫逃罪判張男4月有期徒刑，藏匿脫逃人犯罪判高女拘役50天。

北檢當班的2男1女3位法警，涉過失使人犯脫逃罪，北檢去年12月底偵結，將3人處分緩起訴，緩起訴條件是寫悔過書，並繳交緩起訴處分金各1萬至2萬元。

判決指出，已被通緝半年的張男於去年10月13日被北市保安大隊路檢逮獲，並查獲海洛因毒品，移送北檢，檢方向法院聲請觀察勒戒獲准後，張男在候審區域等待檢身、解送；當時排隊候檢的人犯較多，張姓法警未注意中控門未關閉，也沒留意候訊區域的人員進出，另名張姓法警與林姓女法警也沒注意控管人員出入和候檢人犯的動態。

張男見有機可乘，一轉身就走出中控門，離開候訊區，上樓神色從容、大搖大擺地穿越一樓法警室，直接走出博愛路北檢門口，小跑步攔搭小黃逃脫成功。執勤法警發現時為時已晚，張男早已消失無蹤。

張男在公館站轉搭捷運，再搭小黃至木柵老泉街找女友，高女安排他暫住空屋和不知情的2位朋友家，還曾露宿小公園，一度想安排友人載他去台東躲避，但因張男毒癮發作而作罷。逃亡9天之後，張男和高女吵架而分開，警方10月22日晚間先逮捕高女，23日中午在木柵空屋捕獲張男。

法院勘驗監視畫面，發現張男在法院裁准後，排隊等待檢察官人別訊問，前面還有2名嫌犯正在等候檢身，他東張西望一陣子，見只有一名法警在看顧候訊室，其他法警也正忙於檢查，遂起意逃跑。

2人認罪，法院認為張男為逃避法律制裁而恣意脫逃，危害警政戒護管理，嚴重破壞社會秩序，判刑4月，高女明知張男是逃犯仍予藏匿，增加追緝難度，但考量她是為了男友而犯案，惡性尚非重大，判處拘役50天。皆可易科罰金，可上訴。

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