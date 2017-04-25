北投女童割喉案 高院定5月9日宣判

2017-04-25 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院審理龔姓男子殺害北投女童割喉案，今辯論終結，定5月9日上午10時宣判。

原審判決指出，龔男供稱當時不斷聽到有人在耳邊批評他未曾交過女友、工作能力不佳等，他為此還離開雙親並獨自租屋，甚至親手摔死家人飼養的小狗，但問題仍未解決，決定殺人抒壓。

龔男決定於前年5月29日犯案，當天他持菜刀騎上機車，先到附近便當店吃飯，接著就回到母校、翻牆進入校園。龔在過程中曾遇到數名學童，遠方還有老師，但被告自認該處「不適合下手」，隨即走到以往就讀的六年一班，站在走廊上看風景。

龔男不久後見到劉小妹妹從音樂教室走出來，與同學打招呼，才走進廁所，此時被告覺得「不想再拖了」便跟了上去，等在廁間門口，1分鐘後下手行兇。

龔男犯案後，認為完成了一件事，先洗乾淨雙手，接著打電話報案，最後躺在地上休息，等候警方到場，他曾自述「問題解決了」，還說已經沒有聲音在耳邊騷擾。

士林地院認定，當時29歲的被告龔姓男子殺害女童，手段兇殘，依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。