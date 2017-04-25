| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部18測站空品不良紅 明晚鋒面報到後可望好轉
 首頁 > 社會

北投女童割喉案 高院定5月9日宣判

2017-04-25  12:54

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院審理龔姓男子殺害北投女童割喉案，今辯論終結，定5月9日上午10時宣判。

原審判決指出，龔男供稱當時不斷聽到有人在耳邊批評他未曾交過女友、工作能力不佳等，他為此還離開雙親並獨自租屋，甚至親手摔死家人飼養的小狗，但問題仍未解決，決定殺人抒壓。

龔男決定於前年5月29日犯案，當天他持菜刀騎上機車，先到附近便當店吃飯，接著就回到母校、翻牆進入校園。龔在過程中曾遇到數名學童，遠方還有老師，但被告自認該處「不適合下手」，隨即走到以往就讀的六年一班，站在走廊上看風景。

龔男不久後見到劉小妹妹從音樂教室走出來，與同學打招呼，才走進廁所，此時被告覺得「不想再拖了」便跟了上去，等在廁間門口，1分鐘後下手行兇。

龔男犯案後，認為完成了一件事，先洗乾淨雙手，接著打電話報案，最後躺在地上休息，等候警方到場，他曾自述「問題解決了」，還說已經沒有聲音在耳邊騷擾。

士林地院認定，當時29歲的被告龔姓男子殺害女童，手段兇殘，依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

廣告
  • 北投女童割喉案被告龔男。（資料照，記者項程鎮攝）

    北投女童割喉案被告龔男。（資料照，記者項程鎮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 割喉 北投女童割喉案 女童 殺人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：北投女童割喉案 高院定5月9日宣判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.