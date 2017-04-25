布吉納法索遣返首例通緝犯 北檢諭令限制出境

2017-04-25 12:52

〔記者謝君臨／台北報導〕巴基斯坦裔歸化台籍的50歲男子雪碧爾，因涉詐欺、妨害自由等案，被台北地檢署、新北地檢署通緝，刑事局人員昨搭乘長榮航空班機，自非洲友邦布吉納法索將他押解返台，先移送北檢偵辦，檢方訊後認為無羈押之必要，諭令雪碧爾限制出境、出海，而後雪碧爾再被移送至新北檢歸案，

檢警調查，雪碧爾有兩案被新北及北檢通緝，分別是85年起，陸續因夫妻、自家公司財務糾紛，遭台籍前妻提告妨害自由；此外，103年間，雪碧爾涉嫌入侵台灣某公司的電子信箱，竄改該公司與客戶交易匯款帳戶資訊，使該公司客戶誤將貨款約26000美元匯至雪碧爾嫌指定帳戶，詐嫌詐欺。

102年4月，雪碧爾被判刑後潛逃國外4年，本月初我駐非洲友邦布吉納法索大使館接獲通報，指當地警方因他是中東臉孔卻持台灣護照，盤查發現他是台灣通緝犯，隨即拘留警局，經台灣駐布國大使館確認身分，先註銷其護照，完成協調程序後，我刑事局人員昨搭乘班機將他押解返台。

刑事局國際科指出，為防止詐騙集團跑到境外籌設機房，與各國警方加強合作，此次也是布吉納法索緝獲並遣返台籍通緝犯首例。