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強盜性侵夜歸孕婦 惡男竟以「硬不起來」要減刑

2017-04-25  12:42

〔記者楊國文／台北報導〕第四台外包商的潘姓職員，去年6月凌晨鎖尾隨騎車夜歸的孕婦先強盜財物，暴力毆打後再以手指性侵、強逼被害人替他口交。潘男審理時，竟以「小弟弟硬不起來」為由請求法官減刑，高等法院斥責「荒唐」，並以潘男隨機對夜歸婦女強盜並性侵，且造成當時懷孕6月的被害人身心受創，今重判潘男10年5月重罪，可上訴。

判決指出，去年6月26日凌晨1時，潘男騎車經過桃園市觀音區一處便利商店前，看見孕婦小美（化名）自便利商店購物後，獨自騎機車離開，心生強盜意圖，一路尾隨，伺機作案。

10多分鐘後，潘男見小美騎到一處產業道路時，認為作案時機成熟，竟騎上車伸手推擠她的機車，使她人車倒地，再上前徒手毆打其頭部，強盜她身上現金、兩支手機等財物。

得手後，潘男發現小美頗具姿色，強行將她拖到產業道路旁的空地欲性侵，潘男因無法勃起，先強迫小美替他「打手槍」，但仍無效果，就以手指將她性侵。潘男接著強迫小美替他口交，以手指扳開小美嘴巴，因仍未勃起，故僅將陰莖前端放入她的口中，性侵得逞後，將小美拉到草叢棄置後離去。

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  • 潘姓男子涉隨機強盜性侵夜歸孕婦，竟以「小弟弟硬不起來」要減刑，高院斥責「荒唐」，今重判他10年5月。（記者楊國文攝）

    潘姓男子涉隨機強盜性侵夜歸孕婦，竟以「小弟弟硬不起來」要減刑，高院斥責「荒唐」，今重判他10年5月。（記者楊國文攝）

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