法袍與白袍對話 雄檢與市立聯合醫院辦見習計畫
2017-04-25 12:43
〔記者黃建華／高雄報導〕為加強訴訟案件關於醫療鑑定、毒品戒癮治療等更多檢醫合作的領域，高雄地檢署檢察長周章欽與高雄市立聯合醫院院長賴文德，昨於高雄市立聯合醫院，舉辦一場「檢察官區域醫院醫療事務見習」開課儀式。
這項檢醫合作計畫，由雄檢主任檢察官楊碧瑛率領朱華君、郭來裕、甘若蘋、劉嘉凱、鄭博仁、吳昇峰、陳建烈、林恒翠、王建中、林芝郁、朱振飛等12位醫療專組檢察官，在聯合醫院副院長林盟喬、部長王寶惠與醫師連啟惇引導下，進行區域醫院社區醫療運作模式之實地見習，加強醫檢間對於醫療實務之對話。
課程亦安排門診區、病房區及特殊病房，如加護病房、開刀房、呼吸照護病房及急診作業之醫檢互動，深化檢察官對社區醫療實況之認識，最後並由醫師蔡秀男就具體案例報告，進行深入討論，讓檢醫雙方跨領域之專業激盪出多元與更精準之觀點。
周章欽指出，醫療刑事案件之處理，長期以來一直是檢醫共同的痛，醫事糾紛處置的效率與結果，也常造成醫師、病患或家屬的誤解，導致法醫病三輸。有鑑於此，雄檢近年有計畫培訓署內醫療專組檢察官之專業能力，持續就各級醫療機構與臨床場域進行檢醫互動、見習與參訪，並獲得法務部認同，將這套制度推行至全國各地檢署。
他說，雄檢署亦積極擴展除醫療糾紛外，關於醫療鑑定、毒品戒癮治療等更多檢醫合作之領域，相信藉由檢醫之努力，能提供司法更全面的概念與平衡的觀點，並能將大高雄地區醫療刑事案件之處理，呈現更圓滿、更有效率之風貌，更藉由彼此的專業與熱忱，事半功倍地提升司法與醫療之品質與效能，以實踐法醫病皆贏的目標。
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