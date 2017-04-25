| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部18測站空品不良紅 明晚鋒面報到後可望好轉
 首頁 > 社會

願照三餐到派出所報到 幸壽前董座鄧文聰求交保

2017-04-25  12:31

〔記者項程鎮／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空公司67億餘元，一審重判28年，高等法院上午召開延押庭，鄧文聰希望合議庭讓他交保，他願意早中晚三餐到派出所報到，並強調自己沒犯罪，不會逃跑，但檢方仍認為他犯罪重大，希望續押，審判長陳麗珠未當庭裁定，她表示，合議庭會再評議是否續押。

鄧文聰出庭時指出，檢方起訴他掏空幸福人壽，其實是EFG銀行自導自演，EFG銀行最希望他能繼續羈押，「最好猝死在看守所」，這樣他就無法追回國外資產，希望高院能讓他交保，讓他能回家好好跟律師研究如何追回資產，如高院規定他早中晚三餐到派出所報導也願意，並聲稱不會逃跑，「我沒犯罪，為何要逃跑？」

鄧文聰痛批EFG銀行動用媒體、人力和財力，硬要入他於罪，當初公司是EFG銀行設立和控制，「我哪有背信？」鄧還批最高法院，認為最高法院沒看過卷證，就自為裁定他續押，過於率斷。

鄧文聰的律師杜英達表示，鄧患有猝死症，如死在看守所，就變成高院的責任；鄧的另位律師蔡世祺質疑本案卷證資料外流，鏡週刊還登出本案的外交部函文，希望檢方主動告發並調查卷證外洩媒體一事；不過檢察官仍表示，鄧的犯行重大，有逃亡之虞，仍建議延押。

廣告
  • 前幸福人壽董座鄧文聰（左一）。（記者項程鎮攝）

    前幸福人壽董座鄧文聰（左一）。（記者項程鎮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 幸福人壽 幸福人壽掏空案 鄧文聰
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：願照三餐到派出所報到 幸壽前董座鄧文聰求交保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.