願照三餐到派出所報到 幸壽前董座鄧文聰求交保

2017-04-25 12:31

〔記者項程鎮／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空公司67億餘元，一審重判28年，高等法院上午召開延押庭，鄧文聰希望合議庭讓他交保，他願意早中晚三餐到派出所報到，並強調自己沒犯罪，不會逃跑，但檢方仍認為他犯罪重大，希望續押，審判長陳麗珠未當庭裁定，她表示，合議庭會再評議是否續押。

鄧文聰出庭時指出，檢方起訴他掏空幸福人壽，其實是EFG銀行自導自演，EFG銀行最希望他能繼續羈押，「最好猝死在看守所」，這樣他就無法追回國外資產，希望高院能讓他交保，讓他能回家好好跟律師研究如何追回資產，如高院規定他早中晚三餐到派出所報導也願意，並聲稱不會逃跑，「我沒犯罪，為何要逃跑？」

鄧文聰痛批EFG銀行動用媒體、人力和財力，硬要入他於罪，當初公司是EFG銀行設立和控制，「我哪有背信？」鄧還批最高法院，認為最高法院沒看過卷證，就自為裁定他續押，過於率斷。

鄧文聰的律師杜英達表示，鄧患有猝死症，如死在看守所，就變成高院的責任；鄧的另位律師蔡世祺質疑本案卷證資料外流，鏡週刊還登出本案的外交部函文，希望檢方主動告發並調查卷證外洩媒體一事；不過檢察官仍表示，鄧的犯行重大，有逃亡之虞，仍建議延押。