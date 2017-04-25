涉W命案毒趴 傳播小姐戒癮治療換緩起訴

2017-04-25 12:25

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W飯店毒趴案，曾參與毒趴的眾人驗毒報告陸續出爐，除了現已觀察勒戒期滿的「土豪哥」朱家龍、友人洪聖晏，綽號Emily的傳播小姐湯芷羚也被驗出曾吸食MDMA（俗稱搖頭丸）等二、三級毒品，檢方審酌湯女無吸毒前科，轉介湯女至聯合醫院松德院區戒癮治療2年，今將湯女緩起訴。

檢方調查，去年12月2日，朱家龍與友人洪聖晏、蔡逸學飲酒聚會，而後決議前往W Hotel續攤舉辦毒趴，邀集江哲瑋及多名傳播小姐同樂，眾人在2502號房一連舉辦毒趴5天，參與人數超過15人。

檢方發現，眾人參與毒趴期間擲骰子玩遊戲，輸的人必須飲用毒品咖啡包所沖泡的飲料或酒類作為懲罰，毒品則由朱家龍大手筆無償、無限量提供，包括綽號Emily的傳播小姐湯芷羚、台俄混血小模Rara王嘉蒂、「曼曼」劉嘉欣、「娜娜」楊昕瑜以及「王小靜」王靜儀等人，均被驗出毒品反應。

日前湯女的驗毒報告出爐，呈現陽性反應，證實她確曾吸食第二、三級毒品，湯女承認吸毒後，具狀向北檢聲請戒癮治療，檢察官審酌她並無吸毒前科，將她轉介至聯合醫院松德院區戒癮治療2年，今將她緩起訴；至於驗毒報告較晚出爐的王嘉蒂等4女，北檢於昨日傳喚，4女也將面臨觀察勒戒或自費戒癮治療處分。