| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部18測站空品不良紅 明晚鋒面報到後可望好轉
 首頁 > 社會

涉W命案毒趴 傳播小姐戒癮治療換緩起訴

2017-04-25  12:25

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W飯店毒趴案，曾參與毒趴的眾人驗毒報告陸續出爐，除了現已觀察勒戒期滿的「土豪哥」朱家龍、友人洪聖晏，綽號Emily的傳播小姐湯芷羚也被驗出曾吸食MDMA（俗稱搖頭丸）等二、三級毒品，檢方審酌湯女無吸毒前科，轉介湯女至聯合醫院松德院區戒癮治療2年，今將湯女緩起訴。

檢方調查，去年12月2日，朱家龍與友人洪聖晏、蔡逸學飲酒聚會，而後決議前往W Hotel續攤舉辦毒趴，邀集江哲瑋及多名傳播小姐同樂，眾人在2502號房一連舉辦毒趴5天，參與人數超過15人。

檢方發現，眾人參與毒趴期間擲骰子玩遊戲，輸的人必須飲用毒品咖啡包所沖泡的飲料或酒類作為懲罰，毒品則由朱家龍大手筆無償、無限量提供，包括綽號Emily的傳播小姐湯芷羚、台俄混血小模Rara王嘉蒂、「曼曼」劉嘉欣、「娜娜」楊昕瑜以及「王小靜」王靜儀等人，均被驗出毒品反應。

日前湯女的驗毒報告出爐，呈現陽性反應，證實她確曾吸食第二、三級毒品，湯女承認吸毒後，具狀向北檢聲請戒癮治療，檢察官審酌她並無吸毒前科，將她轉介至聯合醫院松德院區戒癮治療2年，今將她緩起訴；至於驗毒報告較晚出爐的王嘉蒂等4女，北檢於昨日傳喚，4女也將面臨觀察勒戒或自費戒癮治療處分。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W命案 傳播小姐 戒癮 毒趴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：涉W命案毒趴 傳播小姐戒癮治療換緩起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.