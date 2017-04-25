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立院遇陳抗 邱豐光：警政署開接駁車保護立委

2017-04-25  12:16

〔記者何世昌／台北報導〕419立法院周邊發生陳抗，雖有動員上千警力、層層拒馬維安，仍有立委、縣市首長遭攻擊。台北市長柯文哲昨早聯訪回應，警察局有提送維安檢討報告，但未透露內容。北市警局長邱豐光今務答詢時透露，檢討報告主要有2項：第一，立法院開議期間，路權申請能配合；第二，立法院開議期間適逢陳抗，警政署成立接駁車保護立委。

台北市議會警政衛生委員會今早舉行警察局業務報告。新黨市議員陳彥伯詢問維安檢討報告內容。

邱豐光回應，主要有兩點。第一，立法院開議期間，北市府新工處路權申請希望能配合，安全走廊也盼能夠管制；第二，開議期間碰到大型陳抗，立法院與警政署會成立接駁車保護委員及官員。

陳彥伯怒轟，獨派長期佔據立法院周邊，怎麼換民進黨執政，就要求不要給路權？邱豐光否認不給申請路權，並表示是「立法院有建議啦。」

陳彥伯高分貝表示，立法院不合理的要求不得答應。太陽花衝立法院、行政院都沒事，也沒有像419設置這麼多拒馬；他認為，警方執法要一體適用，管你中央是誰執政！

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  • 台北市議會警政衛生委員會今早舉行警察局業務報告。新黨市議員陳彥伯詢問419維安檢討報告內容。 （記者何世昌攝）

    台北市議會警政衛生委員會今早舉行警察局業務報告。新黨市議員陳彥伯詢問419維安檢討報告內容。 （記者何世昌攝）

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