| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部18測站空品不良紅 明晚鋒面報到後可望好轉
 首頁 > 社會

男變造車牌巧遇正義哥 警員GG了

2017-04-25  12:09

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區一名李姓網友，昨晚8時許騎車行經淡水區淡金路、濱海路口，發現前方一輛機車車牌看起來「怪怪的」，疑似遭變造，定睛一看才發現車牌英文字母「J」被塗改成「O」，原本想錄影舉發，孰料，下一個路口就遇到巡邏警員，當場向警方檢舉。

李姓網友事後在臉書社團上PO文，表示昨晚自己騎車遇到疑似變造車牌，原本打算錄影舉發，沒想到恰巧碰上巡邏警員，才直接向警方檢舉，該名騎士也被警方攔下開單，讓他直呼：「大哥今天很不走運阿！」最後還開心地歡呼。

警方表示，經該名32歲許姓騎士無前科，車上也無攜帶任何違禁品，他向警方辯稱不知道車牌遭到塗改，事後覺得很抱歉，警方事後也依道路交通管理處罰條例開出3600元以上10800以下罰單。

廣告
  • 騎士變造車牌上路，將車牌最後一個英文字母「J」塗改成「O」。（記者曾健銘翻攝）

    騎士變造車牌上路，將車牌最後一個英文字母「J」塗改成「O」。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方依法開出舉發單。（記者曾健銘翻攝）

    警方依法開出舉發單。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 變造車牌
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：男變造車牌巧遇正義哥 警員GG了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.