男變造車牌巧遇正義哥 警員GG了

2017-04-25 12:09

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區一名李姓網友，昨晚8時許騎車行經淡水區淡金路、濱海路口，發現前方一輛機車車牌看起來「怪怪的」，疑似遭變造，定睛一看才發現車牌英文字母「J」被塗改成「O」，原本想錄影舉發，孰料，下一個路口就遇到巡邏警員，當場向警方檢舉。

李姓網友事後在臉書社團上PO文，表示昨晚自己騎車遇到疑似變造車牌，原本打算錄影舉發，沒想到恰巧碰上巡邏警員，才直接向警方檢舉，該名騎士也被警方攔下開單，讓他直呼：「大哥今天很不走運阿！」最後還開心地歡呼。

警方表示，經該名32歲許姓騎士無前科，車上也無攜帶任何違禁品，他向警方辯稱不知道車牌遭到塗改，事後覺得很抱歉，警方事後也依道路交通管理處罰條例開出3600元以上10800以下罰單。