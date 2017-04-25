強索鄰損賠償 黑幫蒙面人闖、圍、砸建商辦公室
2017-04-25 11:59
嫌犯黃昌泰等人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕綽號「狀元」有天道盟背景42歲男子黃昌泰，今年1月撂人圍堵新北市泰山某建商，佯稱其施工損害到附近住戶住宅，更有蒙面黑衣人闖入辦公室亂砸一通，警方經長期蒐證，昨帶回主嫌黃嫌與另7名同夥，誇張的是，黃嫌除擁有各式刀具，還有各式「長、短槍支」，「生財工具」可說是琳瑯滿目。
黃嫌為「天道盟太陽會2代虎」成員，任「天道盟太陽會」組長，黃嫌見泰山某建商經營有聲有色，見有利可圖，便指使旗下小弟近30人至該公司抗議，持大聲公大嗆「黑心建商」、「損鄰不賠」，要求300萬賠償金，為這300萬，黃嫌不惜叫小弟砸毀辦公室，造成該公司人心惶惶不敢上班。
警方獲報長期蒐證，昨兵分多路在新莊、蘆洲等地將黃嫌等8人檢肅到案，起獲毒咖啡包290包、大麻2公克、本票、改造長槍1把、改造短槍4把、90制式子彈49發、砍刀15把、K他命1小包、債務資料5袋等證物。
警方調查，黃嫌有槍砲、組織、擄人勒贖、恐嚇等多項前科，偵訊時他辯稱受遭鄰損之住戶委託向建商索取補償，但黃嫌無法出具委託書等證明，加上砸毀辦公室是事實，訊後，警方依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌將黃嫌等共8人移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 台大申請入學 武陵、復旦出五冠王
- 看不出62歲！《楚留香》蘇蓉蓉完美體態超凍齡
- 張景森怒批毛治國 「留下政績讓新政府很頭痛」
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 邰智源養出四冠王 學霸星二代還有他們
- 國中生嚼檳榔率近3年遞增 苑裡衛生所辦活動說不
- 花蓮人借書 言情小說進排行榜
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 龍源國小 打造茶藝小棧
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 神岡雞蛋、馬鈴薯入菜 愛心辦桌
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- 全國漁會改選 民進黨可望拿下理事長
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 「包大人」有解！用過的臭尿布也可回收再生
- 《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 戲中早就藏玄機
- 反掩埋場陳情 龍崎人行腳抵府會
- 郝、吳選上黨主席 張亞中：國民黨基層會分裂
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 核一補助金遽減 北海岸居民串聯五月圍廠
- 北市海砂屋更新案觸礁「內湖合家歡」爆停工
- 草屯富林路拓寬 10戶抗議拆屋
- 雲縣停徵水井規費 估減收3.3億
- 「歐付寶」和「支付寶」商標爭議案和解 歐付寶英文改為O'Pay
- （影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- NBA》字母哥砍30分無用 暴龍大勝公鹿聽牌
- 普萊德第一季每股獲利1.05元
- Amazon與外貿協會 合辦賣家高峰會
- 網路直播夜探「鬼屋」拚點閱 他的後果是…
- 〈生活停看聽〉看漫畫 元氣滿滿
- 春陽號不捕魚 二手書店傳書香
- 籌長照財源 遺贈稅改累進稅率三讀通過
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 不再寄望美國回頭 日決重新推動TPP
- 美股揚升 那斯達克再創歷史新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強索鄰損賠償 黑幫蒙面人闖、圍、砸建商辦公室
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分