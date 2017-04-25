強索鄰損賠償 黑幫蒙面人闖、圍、砸建商辦公室

嫌犯黃昌泰等人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2017-04-25 11:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕綽號「狀元」有天道盟背景42歲男子黃昌泰，今年1月撂人圍堵新北市泰山某建商，佯稱其施工損害到附近住戶住宅，更有蒙面黑衣人闖入辦公室亂砸一通，警方經長期蒐證，昨帶回主嫌黃嫌與另7名同夥，誇張的是，黃嫌除擁有各式刀具，還有各式「長、短槍支」，「生財工具」可說是琳瑯滿目。

黃嫌為「天道盟太陽會2代虎」成員，任「天道盟太陽會」組長，黃嫌見泰山某建商經營有聲有色，見有利可圖，便指使旗下小弟近30人至該公司抗議，持大聲公大嗆「黑心建商」、「損鄰不賠」，要求300萬賠償金，為這300萬，黃嫌不惜叫小弟砸毀辦公室，造成該公司人心惶惶不敢上班。

警方獲報長期蒐證，昨兵分多路在新莊、蘆洲等地將黃嫌等8人檢肅到案，起獲毒咖啡包290包、大麻2公克、本票、改造長槍1把、改造短槍4把、90制式子彈49發、砍刀15把、K他命1小包、債務資料5袋等證物。

警方調查，黃嫌有槍砲、組織、擄人勒贖、恐嚇等多項前科，偵訊時他辯稱受遭鄰損之住戶委託向建商索取補償，但黃嫌無法出具委託書等證明，加上砸毀辦公室是事實，訊後，警方依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌將黃嫌等共8人移送法辦。