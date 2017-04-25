419陳抗立委遭打 北市警：警政署統一調度

台北市警局長邱豐光（左二）今業務答詢時回應，阻具架設由市警局規劃，向市府報告，再參加警政署協調會，最後由警政署統一調度。（記者何世昌攝）

2017-04-25 12:11

〔記者何世昌／台北報導〕419立法院外發生陳抗，警方出動上千警力及層層拒馬蛇籠維安，但仍有立委、首長遭受攻擊，民進黨立委段宜康昨臉書指，相關規劃部署並非警政署規劃，是台北市副市長鄧家基負責，「結果台北市搞到連自己的市長也沒辦法保護」。對此台北市警局長邱豐光今業務答詢時回應，阻具架設由市警局規劃，向市府報告，再參加警政署協調會，最後由警政署統一調度。

419反年改團體在立法院周邊發起陳抗；警方在周邊部署拒馬、鐵絲網、護欄等逾千具，並派出2000名北市警及保警維安。但仍有立委、縣市首長遭受推擠攻擊。民進黨立委段宜康昨發臉書指，「核准立法院周邊集會路權的是台北市政府。規劃佈置立法院拒馬、下達現場如何保護立委、官員指令的，根本不是內政部和警政署；是台北市鄧家基副市長主持的決策平台。結果台北市搞到連自己的市長也沒辦法保護。」

台北市議會警政衛生委員會今舉行警察局業務報告。民進黨市議員阮昭雄關心419相關部署。北市警局長邱豐光回應，台北市一年要負責一千多場陳抗活動，其中，逾千人的大型陳抗活動，北市警局會先召開協調會。以419為例，台北市分為8個分區，每分局成立指揮官，分區主揮官要規劃是否要架設阻具，再提到市警局統一修正。

邱豐光進一步說明，立法院、行政院由保六總隊駐守，北市警力歷次要警政署支援保安警力，把勤務規劃案，向市府報告，然後參加警政署的協調會，我們沒有辦法指揮保六總隊，保六及市警局由警政署統一調度。邱說，警政署會根據情資做滾動式修正。

阮再問，為什麼會有些立委、縣市長受到攻擊？部署是否要檢討，檢討單位究竟是市警局，還是警政署？嫌犯有無逮捕，幕後指揮者有無掌握？

邱回應，「勤務部署，當然每一次執行都會有一點缺失，但也有做得好的部分」。偵辦第一時間就鎖定28位涉嫌人，但礙於「個資法」不能指名道姓；至於煽動者已有6個到案，並移送。