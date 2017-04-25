419陳抗立委遭打 北市警：警政署統一調度
台北市警局長邱豐光（左二）今業務答詢時回應，阻具架設由市警局規劃，向市府報告，再參加警政署協調會，最後由警政署統一調度。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕419立法院外發生陳抗，警方出動上千警力及層層拒馬蛇籠維安，但仍有立委、首長遭受攻擊，民進黨立委段宜康昨臉書指，相關規劃部署並非警政署規劃，是台北市副市長鄧家基負責，「結果台北市搞到連自己的市長也沒辦法保護」。對此台北市警局長邱豐光今業務答詢時回應，阻具架設由市警局規劃，向市府報告，再參加警政署協調會，最後由警政署統一調度。
419反年改團體在立法院周邊發起陳抗；警方在周邊部署拒馬、鐵絲網、護欄等逾千具，並派出2000名北市警及保警維安。但仍有立委、縣市首長遭受推擠攻擊。民進黨立委段宜康昨發臉書指，「核准立法院周邊集會路權的是台北市政府。規劃佈置立法院拒馬、下達現場如何保護立委、官員指令的，根本不是內政部和警政署；是台北市鄧家基副市長主持的決策平台。結果台北市搞到連自己的市長也沒辦法保護。」
台北市議會警政衛生委員會今舉行警察局業務報告。民進黨市議員阮昭雄關心419相關部署。北市警局長邱豐光回應，台北市一年要負責一千多場陳抗活動，其中，逾千人的大型陳抗活動，北市警局會先召開協調會。以419為例，台北市分為8個分區，每分局成立指揮官，分區主揮官要規劃是否要架設阻具，再提到市警局統一修正。
邱豐光進一步說明，立法院、行政院由保六總隊駐守，北市警力歷次要警政署支援保安警力，把勤務規劃案，向市府報告，然後參加警政署的協調會，我們沒有辦法指揮保六總隊，保六及市警局由警政署統一調度。邱說，警政署會根據情資做滾動式修正。
阮再問，為什麼會有些立委、縣市長受到攻擊？部署是否要檢討，檢討單位究竟是市警局，還是警政署？嫌犯有無逮捕，幕後指揮者有無掌握？
邱回應，「勤務部署，當然每一次執行都會有一點缺失，但也有做得好的部分」。偵辦第一時間就鎖定28位涉嫌人，但礙於「個資法」不能指名道姓；至於煽動者已有6個到案，並移送。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 台大申請入學 武陵、復旦出五冠王
- 看不出62歲！《楚留香》蘇蓉蓉完美體態超凍齡
- 張景森怒批毛治國 「留下政績讓新政府很頭痛」
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 邰智源養出四冠王 學霸星二代還有他們
- 國中生嚼檳榔率近3年遞增 苑裡衛生所辦活動說不
- 花蓮人借書 言情小說進排行榜
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 龍源國小 打造茶藝小棧
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 神岡雞蛋、馬鈴薯入菜 愛心辦桌
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- 全國漁會改選 民進黨可望拿下理事長
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 「包大人」有解！用過的臭尿布也可回收再生
- 《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 戲中早就藏玄機
- 反掩埋場陳情 龍崎人行腳抵府會
- 郝、吳選上黨主席 張亞中：國民黨基層會分裂
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 核一補助金遽減 北海岸居民串聯五月圍廠
- 北市海砂屋更新案觸礁「內湖合家歡」爆停工
- 草屯富林路拓寬 10戶抗議拆屋
- 雲縣停徵水井規費 估減收3.3億
- 「歐付寶」和「支付寶」商標爭議案和解 歐付寶英文改為O'Pay
- （影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- NBA》字母哥砍30分無用 暴龍大勝公鹿聽牌
- 普萊德第一季每股獲利1.05元
- Amazon與外貿協會 合辦賣家高峰會
- 網路直播夜探「鬼屋」拚點閱 他的後果是…
- 〈生活停看聽〉看漫畫 元氣滿滿
- 春陽號不捕魚 二手書店傳書香
- 籌長照財源 遺贈稅改累進稅率三讀通過
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 不再寄望美國回頭 日決重新推動TPP
- 美股揚升 那斯達克再創歷史新高
標題：419陳抗立委遭打 北市警：警政署統一調度
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email