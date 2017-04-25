改裝車輛噪音擾民 三重警會同監理、環保攔查取締

2017-04-25 11:29

〔記者曾健銘／新北報導〕

為防制危險駕車與還給住戶安寧，三重警分局會同監理站和環保單位，自24日晚間6點開始執行「取締酒後駕車兼防制危險駕車專案」，共出動警力與環保局相關人員63人，特別針對改裝車輛加強攔查、取締，一晚下來總計告發無照駕駛1件、改裝高音喇叭1件、改裝排氣管（噪音）8件。

三重警分局表示，警方針對改裝車加強執法，去年度移請環保局檢驗計有3484件，今年1至3月間總計也有457件，往後會持續強力取締。警方也提醒，汽、機車輛如有不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全。

警方表示，違法改裝將依道路交通管理處罰條例第18條，處2400元以上9600元以下罰款；改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」外，還可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元至24000元不等罰款。