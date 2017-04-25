女警勤看錄影帶 女博士找回行李箱
2017-04-25 11:22
女警白清彥帥氣外型。（記者楊政郡攝）
［記者楊政郡／台中報導］從台北到台中開會的林姓女博士，從烏日高鐵站轉搭計程車到台中火車站，下車卻忘了拿後車廂的行李箱，非常著急到繼中所報案，可是計程車號、司機姓名、車型等基本資料都沒有，帥氣的去警白清彥，耐心調閱沿途監視器，打了20通電話給路過的所有計程車司機，終於幫女博士找回行李箱，她昨日來信盛讚「最棒的警員」。
一分局繼中派出所經常遇到這種下車忘了行李的案件，如果能提供一點有效資訊，例如司機姓名、車號、車型、及正確下車時、地等資訊，通常都可以幫助民眾找回，否則如海底撈針，希望渺茫。
林姓女博士20日報案其重要的行李箱，內有開會重要文件資料及電腦等等，遺落在計程車上，可是無法提供車號，司機資料都沒印象。女警白青諺發現林女上、下車地點，不是沒監視器就是沒拍到，白員甘脆把沿途監視器全調回去，還好非尖峰時段，監視器中路過的計乘車量不算大，白員真有耐心，準備一個個打電話。
打給近20輛當時路過之計程車司機，有位司機表示早上有從烏日高鐵載客到臺中火車站，但後座沒看到東西，請司機到後車廂看看，一打開就發現行李箱，熱心司機主動表示親自送至派出所，讓林女非常感動。
回到台北後林女特地寫信感謝白員，盛讚她細心、耐心、用心，是最棒的警員。白員說還好當時非尖峰時段，該時段路過計程車才數十輛，如果有幾百、幾千輛，就是海底撈針了。
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