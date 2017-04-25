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谷阿莫被控侵權已遭搜索 北檢分案偵辦
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強押債務人毆打成傷 惡男起出上萬顆一粒眠被起訴

2017-04-25  11:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕37歲陳姓男子不滿蘇姓友人積欠債務，去年9月底找來兩名友人，將蘇男從新北市萬里區的超商押出，帶往朋友家中毆打成傷。蘇男被扣留1天半，趁無人看顧時，掙脫手銬逃出，報警處理，警方循線追捕犯案的陳男。警方逮捕到陳男時，卻發現他藏有萬顆一里眠及9發子彈，一併依法將他移送法辦。基隆地檢署檢察官認為罪證明確，今日將陳男起訴。

檢警調查，陳男與蘇姓被害人有債務糾紛，去年9月26日深夜便找來綽號「萬里」的男子及不知名的友人將蘇男從萬里國小附近的超商將人強押上車，帶到徐姓友人的住處，並用手銬將蘇男扣在樓梯欄杆處，並持木刀毆打被害人，導致蘇男胸腔、下背及臀部都有挫傷；28日下午再將他扣在3樓的廁所排水管。

蘇男見無人看顧，立刻掙脫手銬逃逸，報警處理，但警方趕到現場時，陳男已經逃逸。

警方循線追捕，掌握線報持搜索票及拘票到陳男的藏匿處逮人，竟在屋內起出1萬6600顆一粒眠及9發子彈。訊後，依妨害自由、傷害、違犯毒品危害防制及槍砲彈藥刀械條例管制條例將陳男移送法辦。檢察官認定，陳男涉犯妨害自由等4罪，今日將他起訴。

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  • 基隆地檢署檢察官今依涉犯妨害自由等4罪，將陳男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署檢察官今依涉犯妨害自由等4罪，將陳男起訴。（記者吳昇儒攝）

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相關關鍵字： 一粒眠 傷害 擄人 暴力討債
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