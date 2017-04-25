| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
谷阿莫被控侵權已遭搜索 北檢分案偵辦
 首頁 > 社會

土地公顯靈？還是賊星該敗！

2017-04-25  10:47

［記者楊政郡／台中報導］35歲施姓遊民涉嫌連續到東區黃昏市場偷攤商熟食，一家壽司店最近一、兩個月被偷15次，實在忍無可忍，本月20日報警後警方從監視器發現，經常出現在附近土地公廟，員警在賭地姑廟旁埋伏3天，毫無所獲，不知是土地公幫忙、還是賊星該敗，員警準備撤崗了，眼前竟出現施嫌，手到擒來，他也坦承犯行，移送法辦。

中市東區環中東路與十甲路口的黃昏市場，有家壽司店，冰箱內熟食連續遭竊十餘次，不甘損失，還曾貼海報警示，本月20日要開店又發現冰箱內壽司被偷，決定報案抓人。

警方表示，受理案件後調閱周遭相關監視系統，發現竊嫌深夜出沒，以步行至黃昏市場行竊，然後會在鄰近土地公廟食用。

研判該嫌具有地緣關係，連續數日於商家營業結束後，派員埋伏，連續3日苦候無著，24日還在土地公廟內發現可疑衣物，但竊嫌就是不出現，不過正想要撤崗，員警準備離開土地公廟之際，前方來人，不就是查緝多日竊嫌嗎？經盤查施嫌坦承經常到該處偷食物。

警方調查施嫌因案通緝中，居無定所，最近在東區、太平區打零工，夜宿公園或土地公廟，隨身衣物置於廟內，過著有一餐沒一餐的生活，發現壽司電冰箱未上鎖，且有熟食是施嫌果腹首選，偵後移送中檢偵辦。

廣告
  • 施姓遊民在黃昏市場偷熟食吃，晚上寄宿公園或土地公廟（記者楊政郡翻攝）。

    施姓遊民在黃昏市場偷熟食吃，晚上寄宿公園或土地公廟（記者楊政郡翻攝）。

  • 監視器拍到施姓遊民（記者楊政郡翻攝）。

    監視器拍到施姓遊民（記者楊政郡翻攝）。

  • 監視器拍到施姓流浪漢（記者楊政郡翻攝）。

    監視器拍到施姓流浪漢（記者楊政郡翻攝）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：土地公顯靈？還是賊星該敗！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.