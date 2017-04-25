土地公顯靈？還是賊星該敗！

2017-04-25 10:47

［記者楊政郡／台中報導］35歲施姓遊民涉嫌連續到東區黃昏市場偷攤商熟食，一家壽司店最近一、兩個月被偷15次，實在忍無可忍，本月20日報警後警方從監視器發現，經常出現在附近土地公廟，員警在賭地姑廟旁埋伏3天，毫無所獲，不知是土地公幫忙、還是賊星該敗，員警準備撤崗了，眼前竟出現施嫌，手到擒來，他也坦承犯行，移送法辦。

中市東區環中東路與十甲路口的黃昏市場，有家壽司店，冰箱內熟食連續遭竊十餘次，不甘損失，還曾貼海報警示，本月20日要開店又發現冰箱內壽司被偷，決定報案抓人。

警方表示，受理案件後調閱周遭相關監視系統，發現竊嫌深夜出沒，以步行至黃昏市場行竊，然後會在鄰近土地公廟食用。

研判該嫌具有地緣關係，連續數日於商家營業結束後，派員埋伏，連續3日苦候無著，24日還在土地公廟內發現可疑衣物，但竊嫌就是不出現，不過正想要撤崗，員警準備離開土地公廟之際，前方來人，不就是查緝多日竊嫌嗎？經盤查施嫌坦承經常到該處偷食物。

警方調查施嫌因案通緝中，居無定所，最近在東區、太平區打零工，夜宿公園或土地公廟，隨身衣物置於廟內，過著有一餐沒一餐的生活，發現壽司電冰箱未上鎖，且有熟食是施嫌果腹首選，偵後移送中檢偵辦。