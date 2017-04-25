與男友吵架負氣 她身穿紅衣跳樓自殺
2017-04-25 10:35
〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市新生北路某大樓內的43歲萬姓女子，昨晚疑似與男友發生爭吵後，一時氣憤想不開，飲酒又服用精神疾病藥物後，今天早上6點多將自己鎖在房間內，換上紅衣後從9樓陽台跳樓自殺。
她墜落在1樓遮雨棚上，附近民眾聽到巨響嚇得報警，救護人員趕到現場，發現她已經沒有生命跡象。
警方初步調查，沒發現外力入侵跡象，研判是自殺事件，目前正循線聯繫她的男友到案說明以釐清案情。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 八田與一堅持建設 嘉南荒漠變良田
- 極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報
- 康原／小西巷風華
- 新婚後首現身被問何時生寶寶 洪慈庸笑著說...
- Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴
- 自由開講》林義雄前主席，請放過台灣人民吧
- 防醫療暴力 新北警快打部隊啟動
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力
- 《自由廣場》兩輪選舉制 民進黨初選宜參用
- NBA》魏少再刷大三元 難擋火箭聽牌
- 匯損嚴重 盛群Q1EPS0.82元
- 就職百日民調超低 川普罵造假
- 「桃履滿天下」 補助青年參與國際事務
- 電腦玩到半夜被關掉 18歲少年狂砍阿公房門31刀
- 掌握「漁畜花」人事 柯再攻北農
- 台中女中黃詩晴 跨組台清大六冠王
- 兩個月賺近4千萬 悠遊卡指營運佳
- 洪慈庸是否雙喜臨門？ 徐永明：有啦！
- 〈單身拼圖〉經濟學家的愛情觀
- 核一補助金遽減 北海岸居民串聯五月圍廠
- 川普將大減公司稅至15％ 預料國庫減收60兆元
- 個性精品店 快閃進駐百貨6週
- 持續3個月獲利 台灣虎航第1季轉虧為盈
- 自強泳池 新北市長：一年內改建公園
- AIT主席／莫健 今與陳建仁出席台美GCTF研習營
- 辜嚴倬雲曾承認 勞軍捐有收支帳
- 女生學木工 技能競賽奪金
- 生育津貼前兩胎輸雙北 高市議員籲調整
- 全中運採新規則 分數愈「跆」愈高
- 《玩命8》全球狂吸270億 監製曝完結篇是...
- 胡智為待命後援 勇士聽牌 今日賽事預告與轉播
- 台大申請入學 雄中72雄女35人次錄取
- 馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽
- 虛擬實境新應用 遊戲中做復健
- 新湖社區醫療群成軍 24小時免費諮詢
- 《自由廣場》戴奧辛蛋下架後去哪？
- 谷阿莫自清片太狂 知名影評人火大想摔手機！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：與男友吵架負氣 她身穿紅衣跳樓自殺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分