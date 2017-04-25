與男友吵架負氣 她身穿紅衣跳樓自殺

2017-04-25 10:35

〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市新生北路某大樓內的43歲萬姓女子，昨晚疑似與男友發生爭吵後，一時氣憤想不開，飲酒又服用精神疾病藥物後，今天早上6點多將自己鎖在房間內，換上紅衣後從9樓陽台跳樓自殺。

她墜落在1樓遮雨棚上，附近民眾聽到巨響嚇得報警，救護人員趕到現場，發現她已經沒有生命跡象。

警方初步調查，沒發現外力入侵跡象，研判是自殺事件，目前正循線聯繫她的男友到案說明以釐清案情。

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