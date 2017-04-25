男開車衝撞 2警竄進車內、1警開槍打破輪胎逮人

男子劉奉育因持改造手槍遭警方逮捕。（記者歐素美翻攝）

2017-04-25 10:21

〔記者歐素美／台中報導〕豐原分局豐原派出所員警黃俊銘等3人，24日凌晨巡邏時發現劉姓男子駕車跨越雙黃線，尾隨要求駕駛下車及拿出包包檢查，劉男一開始配合停車，但進入車內取包時突然發動引擎，員警拉住其手及方向盤，劉男竟開車往前又往後衝，企圖逃逸，員警喝阻不聽，開槍打中其左後輪，劉男才束手就擒，警方在其包中查獲改造手槍1支、彈夾2個及子彈23顆。

豐原分局副分局長江明河今天上午召開記者會說明指出，24日凌晨1點多，豐原分局豐原派出所警員林祐賢、林聖皓、黃俊銘騎警用機車巡邏時，在豐原區豐陽路與南陽路口發現1輛小客違規跨越雙黃線，於是尾隨至東仁街及明仁街口時要求駕駛停車檢查是否酒駕。

駕駛劉奉育 （55歲）一開始配合警方盤查，熄火並下車，但警方要求查看其放在車上的包包，劉男再度進入車內拿包時，謊稱包內只有香菸，嫌警方「囉哩囉嗖」，拒絕配合，兩名警員黃俊銘、林聖皓於是抓住劉男的的手及方向盤，以防其逃逸，不料，劉男竟發動引擎開車向前衝，接著又向後倒車，員警黃俊銘與嫌犯拉扯時，造成雙膝略微擦挫傷，幸無大礙。

另名員警林祐賢見狀，立即喝令劉男下車，否則開槍，因劉男未下車，即開了1槍打中劉男座車左後輪，將劉男逮捕，警方並在其包包內查獲改造的仿義大利貝瑞手槍1支、彈夾2個及子彈23顆。

劉嫌供稱改造槍枝是林姓好友生前交給他保管，警方依槍砲彈藥管制條例及妨害公務將劉嫌移送，並擴大偵辦該槍枝是否有涉及其它刑案。

江明河說，根據台灣民意基金會調查，民眾對公僕類好感度排名第一為「警察」，滿意度高達74.1%，對警察整體士氣是莫大鼓勵，並強調執勤員警雖然年輕，但皆依sop執法，安全第一。

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