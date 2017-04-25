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放煙火掩飾開槍 警徹夜急追開槍男

2017-04-25  09:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市汐止區今日凌晨2時許昨日發生槍擊案件，位於大同路二段路上的一家鐵板燒店，突然被人開了2槍。開槍犯嫌居然還施放煙火企圖掩飾，路過的民眾發現立刻報警。警方徹夜追查並調閱周邊監視器，已鎖定犯案車輛，目前全力緝凶當中。

目擊者向警方表示，案發當時看見2輛汽車停放在鐵板燒前方，車上的人則跑到對面吃消夜，隔不到10分鐘，突然出現1輛車停在2輛車後面，有男子持槍對著鐵板燒玻璃門射擊，射完之後，再拿鞭炮出來施放，現場濃煙密布。懷疑是要對前方2輛車的人士開槍恐嚇。

警方到現場勘查，發現地上遺留空彈殼2顆，由鑑識人員到場採證，並成立專案小組偵辦。

警方發現，槍擊的車輛從基隆往台北方向，行駛到鐵板燒店外開槍，並於大同、汐萬路口迴轉至對向，在往基隆方向逃逸，專案小組已掌握相關人士，目前追查中。

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  • 汐止深夜傳出槍響，鐵板燒門口遭槍擊（記者吳昇儒攝）

    汐止深夜傳出槍響，鐵板燒門口遭槍擊（記者吳昇儒攝）

  • 開槍男子疑似想要尋仇，開槍示威（記者吳昇儒攝）

    開槍男子疑似想要尋仇，開槍示威（記者吳昇儒攝）

  • 鐵板燒店內還有玻璃碎片殘留（記者吳昇儒攝）

    鐵板燒店內還有玻璃碎片殘留（記者吳昇儒攝）

  • 玻璃門被槍擊後，留下明顯彈孔（記者吳昇儒攝）

    玻璃門被槍擊後，留下明顯彈孔（記者吳昇儒攝）

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