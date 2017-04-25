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捷運站偷拍裙底風光 台大碩士生稱課業壓力大

2017-04-25  05:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕就讀台灣大學碩士班的25歲王姓男研究生，昨晚涉嫌在捷運公館站，尾隨上手扶梯的女子用手機偷拍其裙底風光，路人發現後，告訴遭偷拍的30歲趙姓女子，趙女立刻報警並提告妨害秘密，男研究生當場承認偷拍，還說是因課業壓力大，才以偷拍方式紓壓。

王男稱他就住在台大宿舍，因此就近到捷運公館站內偷拍，警方在他手機裡，另發現有好幾段裙底風光的偷拍影片，懷疑有其他受害者，擴大偵辦中。

遭偷拍的趙女表示，當時她搭乘捷運在公館站下車，準備去上課，走出捷運站1號出口時，有名小姐跑過來告訴她，她搭電扶梯上樓時，後方有名男子一路尾隨並偷拍她，趙女立刻上前攔住該男，質問他是否偷拍，王男見無法抵賴，直接拿手機影片給趙女看，趙女見自己裙底被拍，嚇的花容失色，立即報警處理。

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  • 台大碩士生在捷運公館站偷拍女子裙底風光。（記者姚岳宏攝）

    台大碩士生在捷運公館站偷拍女子裙底風光。（記者姚岳宏攝）

  • 遭偷拍的趙女。（記者姚岳宏攝）

    遭偷拍的趙女。（記者姚岳宏攝）

  • 台大碩士生在捷運公館站偷拍女子裙底風光。（記者姚岳宏翻攝）

    台大碩士生在捷運公館站偷拍女子裙底風光。（記者姚岳宏翻攝）

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