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想用這台洗車？醉駕駛撞洗街車GG了

2017-04-25  06:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕又有酒駕肇禍！一輛台北市環保局的洗掃街車，凌晨時分正要駛進北市基隆路車行地下道作業時，突遭後方疾駛過來的黑色轎車猛烈追撞，當時轎車整個打橫在路中間，安全氣囊爆開，黑車59歲黃姓男駕駛幸運僅受輕傷，警方到場發現他身上有濃濃酒味，經查酒測值竟達0.68mg/L，警詢後將他依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

從事資訊業的黃男初步跟警方說，當時他與友人深夜聚完餐，正要開車回家，經過基隆路車行地下道北往南方向，正往下開時，發現前方有洗掃街車靠右緩慢前進，他想從左方超車，卻沒抓準距離，直接撞到洗掃街車後方，黃男稱當時車速約60公里。

雖然黃男身上有輕微擦傷，但他表示感覺身體還好，不願送醫；被撞的洗掃街車57歲李姓駕駛無酒駕，也無受傷；詳細車禍原因警方還在調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 59歲黃姓男子酒駕撞上當時正在基隆路車行地下道作業的洗掃街車。（記者姚岳宏攝）

    59歲黃姓男子酒駕撞上當時正在基隆路車行地下道作業的洗掃街車。（記者姚岳宏攝）

  • 59歲黃姓男子酒駕撞上當時正在基隆路車行地下道作業的洗掃街車。（記者姚岳宏攝）

    59歲黃姓男子酒駕撞上當時正在基隆路車行地下道作業的洗掃街車。（記者姚岳宏攝）

  • 59歲黃姓男子（右二）酒駕撞上當時正在基隆路車行地下道作業的洗掃街車。（記者姚岳宏攝）

    59歲黃姓男子（右二）酒駕撞上當時正在基隆路車行地下道作業的洗掃街車。（記者姚岳宏攝）

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