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消化系統宿疾出血 水電工陳屍宿舍

2017-04-24  23:49

〔記者余衡／新北報導〕從事水電工作的48歲溫姓男子，今晚近8點時被同事發現沒有呼吸心跳，倒臥新北市三峽區大學路員工宿舍內一動也不動，救護人員到場時溫男已全身僵硬明顯死亡，大腿內、外側還殘留部份排泄物及血漬，隨後發現廁所馬桶內也有血跡。

同事表示，溫男今天輪休沒有上工，過去曾聽說他長期罹患消化系統疾病，有持續就醫治療，但過去不曾看過他出血如此嚴重，警、消人員依現場跡證初步研判，溫男可能在如廁過程中，就有出血情形最後導致殞命，目前已聯繫外地家人北上釐清溫男健康狀況。

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  • 員工宿舍外觀。（記者余衡攝）

    員工宿舍外觀。（記者余衡攝）

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