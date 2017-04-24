東石漁人碼頭 驚傳男子疑上吊自殺
2017-04-24 22:44
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〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣知名景點東石漁人碼頭，今天晚上驚傳命案，民眾晚上8點多在漁人碼頭靠近風車旁的觀景平台，發現一名男子頸部上有繩索，面朝外海，垂掛在觀景平台欄杆上，警、消人員到場，男子已明顯死亡。
嘉義縣警方今天晚上接近9點時接獲民眾報案，有人體垂掛在觀景平台旁欄杆，嘉義縣消防局東石消防分隊救護人員到場，警、消及海巡人員9點多時將男子遺體拉上地面，確認已明顯死亡；警方初步調查，男子身分是40多歲梁姓男子，來自中部，並非嘉義在地人，正通知家屬前來處理；知名旅遊景點傳出疑有人上吊自殺，晚上住在附近的東石鄉民相當驚訝，頻說「好恐怖」。
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