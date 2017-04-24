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4歲小孩被爸爆打致傷 兒權會理事長搶救受虐兒

2017-04-24  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕兒童權益促進會理事長王薇君昨（23）日在臉書貼出一張張怵目驚心的照片。照片中一名4歲的女童被父親拿烤肉夾打出一條條鮮紅色的傷痕，傷痕遍布手臂以及大腿。所幸經過王薇君的通報，在社會局、警方和兒權會的協助之下，將女童救出安置。

根據王薇君的臉書指出，這個已經安置的案件是她還在國外時通報社會局等相關單位的。並且指出要當事人父母不需要打聽是誰通報的，因為「是我（指王薇君）通報的」。並表示，這次給施暴者一個機會，「暫時不公布你的姓名資料，如果再不懂得反省悔過修正，再有下次我絕不饒你！」

稍早王薇君已將照片刪除，並表示，「請給這位願意勇於面對錯誤改過的家長一些鼓勵，我一下午都在忙著安排聯絡這個案件的家庭修復，這幾年難得有願意認錯的家長，很安慰孩子安全回家的事有好的進展了。」不過仍難熄部分網友怒火，認為加害者認錯只是暫時的，難保不會再出手。

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  • 一名4歲的女童被父親爆打，傷痕遍布手臂以及大腿。（擷取自王薇君臉書）

    一名4歲的女童被父親爆打，傷痕遍布手臂以及大腿。（擷取自王薇君臉書）

  • 一名4歲的女童被父親拿烤肉夾打出一條條鮮紅色的傷痕。（擷取自王薇君臉書）

    一名4歲的女童被父親拿烤肉夾打出一條條鮮紅色的傷痕。（擷取自王薇君臉書）

  • （擷取自王薇君臉書）

    （擷取自王薇君臉書）

  • 稍早王薇君已將照片刪除，並表示，「請給這位願意勇於面對錯誤改過的家長一些鼓勵」。（擷取自王薇君臉書）

    稍早王薇君已將照片刪除，並表示，「請給這位願意勇於面對錯誤改過的家長一些鼓勵」。（擷取自王薇君臉書）

  • 部分網友認為加害者認錯只是暫時的，難保不會再出手。（擷取自王薇君臉書）

    部分網友認為加害者認錯只是暫時的，難保不會再出手。（擷取自王薇君臉書）

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