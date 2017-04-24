中油大林廠工安意外1死2傷 現場勒令停工
2017-04-24 21:22
〔記者洪臣宏／高雄報導〕中油大林廠第六硫磺工場今天進行V-6201酸水汽提塔檢修時，疑因作業錯誤導致硫化氫回流外洩，承攬商36歲江姓工人吸入後不治，中油吳姓員工、王姓場長冒險搶救，也吸入硫化氫送醫急救，釀成1死2傷重大意外。
高市勞檢處接獲通報後派員檢查，確認江、吳2人未戴防護具，依職業安全衛生法，開罰中油大林廠12萬元，承攬商罰3萬元，現場勒令停工。
中油指出，第六硫磺工場V-6201酸水汽提塔因發生阻塞，本月22日停爐進行檢修，今天上午承攬商昱錩公司江姓、邱姓工人進行關斷閥加盲2吋管線作業，以阻止燃燒塔氣體回流，原本相當順利，下午4時30分傳出憾事。
中油大林廠表示，根據初勘，工人將盲板裝入法蘭時，疑似裝錯位置，導致燃燒塔的硫化氫回流外洩，江疑閃避不及吸入當場昏厥，邱試圖拖救未果，趕緊離開現場並透過廣播通報，中油48歲吳姓員工聞訊前往搶救，也因未穿防護衣、面罩昏倒，50歲王姓場長指揮員工將2人救出，也吸入氣體造成胸悶、呼吸困難症狀送醫。
小港醫院表示，江姓病患送醫前已無呼吸、心跳，晚間近7時宣告不治，吳、王則在加護病房觀察，目前已無生命危險，但王得仰賴呼吸器。
中油表示，硫化氫為汽柴油高壓加氫脫硫過程中衍生的化合物，會透過蒸汽吹入燃燒塔排放，人體只要吸入10ppm就會失去知覺。
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