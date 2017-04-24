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女高中生不聽勸 零用錢險遭騙光光

2017-04-24  22:57

［記者許展溢／苗栗報導］竹南一名邱姓女高中生昨天在「黑貓1號」購物網站買了一雙球鞋，自稱第一銀行行員竟隨即打電話給邱女，說收取商品時因簽名有誤，不小心設定成分期扣款，要求邱女一定要回到提款機前重新操作。保二總隊員警剛好巡邏經過提款機，察覺有異，制止邱女，沒想到她竟不相信自己會被騙，最後在警方堅持下才保住零用錢。

員警陳文能、黃建豪執行巡邏勤務，至「兆豐銀行竹南分行」時，看到邱女神色相當慌張，還邊講電話邊操作ATM提款機，懷疑電話中的那頭可能又是詐騙集團在搞鬼，馬上詢問邱女是怎麼一回事，要求她趕快停止操作。

警方表示，沒想到邱女怎樣就是不相信自己會被詐騙，還不聽勸導將電話掛掉，不久手機再次響起，員警趕緊接起，表明自己身分，把對方嚇到直接掛電話，邱女才恍然大悟。

警方強烈呼籲，ATM自動提款機絕對沒有解除設定、退費或退稅的功能，只要是陌生人來電，要求操作提款機，或者匯款，甚至是購買遊戲點數，絕對是詐騙，只要接到類似詐騙電話，必須提高警覺，或是先撥打「165」反詐騙諮詢專線查證，以免辛苦賺的錢賠光光。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 邱姓女高中生（中）起初不相信自己會被騙，在員警堅持下才恍然大悟。（記者許展溢翻攝）

    邱姓女高中生（中）起初不相信自己會被騙，在員警堅持下才恍然大悟。（記者許展溢翻攝）

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