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中油大林廠工安意外1死2傷 勞檢處開罰12萬

2017-04-24  20:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕中油大林廠今午4時10分傳出工安意外，承攬包商江姓工人拆除硫磺工場設備時，造成1死2傷，勞檢處接獲通報後派員檢查，立即採取現場停工處分，經勞檢人員現場稽查，確認2人未戴防護具，已違反「職業安全衛生法」規定，開罰中油大林廠12萬元，承攬商罰3萬元。

大林廠硫磺工場有一塔槽，因效率不佳停爐檢修，下午37歲江姓工人拆除設備時，不慎吸入殘餘硫化氫，吳將他搶救回來，江姓工人命危送醫後仍不治，其餘2人雖然也吸入硫化氫，但送醫時意識清醒。

勞檢處表示，4月24日16時30分，一名中油大林廠吳姓勞工與承攬商江姓勞工，從事管線盲斷作業時，因硫化氫外洩受傷，中油王姓員工前往救援時也遭波及受傷，3人送小港醫院急救，其中，承攬商江姓男子不治，另2人意識清楚。

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  • 中油大林廠工安1死2傷，勞檢處開罰中油12萬。（記者黃良傑翻攝）

    中油大林廠工安1死2傷，勞檢處開罰中油12萬。（記者黃良傑翻攝）

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