謊稱賣五月天演唱會門票詐財 慣犯被重判1年

2017-04-24 20:42

〔記者張文川／台北報導〕詐欺慣犯潘鵬升，以帳號「killamy」在PTT網站讓票版上，謊稱要賣五月天去年底的跨年演唱會門票，詐騙邱姓歌迷1萬9600元4張門票價錢後，便消失無蹤，拒不交票，台北地院今依「以網際網路對公眾散布詐欺取財」罪，將潘男判刑1年，可上訴。

判決指出，潘男2014年起多次在網路耍詐，曾被判過緩刑、拘役，卻愈騙愈大，且偏愛使用PTT站內信、或代購板、讓票板，期間他又多次佯稱可為人代購禮饗食天堂餐券、日本負離子吹風機、Running Man見面會門票、日本少女時代、韓國EXO演唱會門票，網友要啥，他就假裝賣啥，潘男也會以站內信向網友謊稱要賣手機、平板電腦，向網友騙錢。

潘男收錢後與買家約好在各大車站交貨，卻藉故「放鴿子」避不見面，去年9至12月間連續犯案20起，北院今年2月重判他3年有期徒刑。

此案則是北檢另案起訴的單一案件，因是累犯，因此1件案子就重判1年，去年12月6日潘男在PTT的讓票板，謊稱要賣五月天跨年演唱會門票，吸引網友向他購買，邱姓男網友上鈎，兩人以LINE敲定成交。

雙方12月7日約在捷運國父紀念館站1號出口面交，邱男當場支付1萬9600元向他訂購4張門票，潘男還煞有介事地開立收據，讓邱男拍攝身分證照片，約好等他取到票後，再將門票寄給邱男，但事後潘男卻未依約寄票，打電話也都找不到人，邱男才知受騙，報警偵辦。

以網際網路對公眾散布詐欺取財罪的刑期為1年至7年，北院審理期間，潘男坦承犯行，當庭向邱男道歉，並以賠償1萬9600元達成和解，但因他素行不良，多次累犯，仍判1年。