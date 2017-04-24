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自稱雕刻家曾扮僵屍 癌末山老鼠重操舊業被逮

2017-04-24  20:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局抓到1名涉嫌搬運已切割牛樟木的山老鼠，清查身分後赫然發現他竟是尖石鄉赫赫有名的張姓雕刻家，而且張男去年還曾因扮僵屍爆紅，但其實他是前科累累的山老鼠，而且年輕時還有「牛樟殺手」的外號，今天偵訊後將他依竊盜、違反森林法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方拒絕證實張姓男子的身分，也不願意說明他是不是知名雕刻家，僅強調昨天晚間員警辛苦在尖石鄉山區埋伏，攔查到張男開車從1處偏僻溪谷河床搬運切割成塊的牛樟木下山，這批牛樟木重達300公斤。

不過尖石鄉當地居民證實，警方抓的張姓男子就是去年曾被媒體報導的癌末雕刻家，而且他還曾經買清朝官服穿在身上後把臉塗黑，假裝僵屍要取悅家人跟鄰居，沒想到卻嚇到其他人，這件事同樣也被媒體大幅報導。

當地居民說，53歲張男其實年輕時就是山老鼠，不但被抓過好幾次，還有「牛樟殺手」外號，罹癌後比較安分一點，沒想到去年他突然被媒體報導為「雕刻家」，同部落的人都很詫異，不知道他什麼時候開始有這項藝術專長。

警方表示，張姓男子落網後，僅辯稱自己是幫朋友載運這些木頭，並不知道這些木頭的來源，完成偵訊後將他移送新竹地檢署偵辦。

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  • 新竹縣橫山警分局查獲涉嫌載運盜伐牛樟的張姓男子，而他竟是當地曾經假扮僵屍的雕刻家。（圖由警方提供）

    新竹縣橫山警分局查獲涉嫌載運盜伐牛樟的張姓男子，而他竟是當地曾經假扮僵屍的雕刻家。（圖由警方提供）

  • 新竹縣橫山警分局查獲張姓男子涉嫌盜伐載運的牛樟重達300公斤。（圖由警方提供）

    新竹縣橫山警分局查獲張姓男子涉嫌盜伐載運的牛樟重達300公斤。（圖由警方提供）

  • 自稱雕刻家的張男，去年曾在原住民部落扮演僵屍嚇到遊客而爆紅。（圖由警方提供）

    自稱雕刻家的張男，去年曾在原住民部落扮演僵屍嚇到遊客而爆紅。（圖由警方提供）

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相關關鍵字： 山老鼠 牛樟 竊盜 違反森林法 雕刻家
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